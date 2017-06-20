米穀業爭責任制 彈性工時2個月

〔記者林惠琴、吳柏緯／台北報導〕近日豪雨造成水稻災損嚴重，目前又適逢一期水稻搶收時期，中華民國米穀商業同業公會理事長吳源昌昨抱怨，民間稻穀烘乾場受限勞基法一例一休規定，無法隨時加班替農民的稻穀烘乾，引起不少農民反彈，若不廿四小時搶收、烘乾、碾米，稻米發芽會損失很大；米穀公會因而向勞動部提案希望爭取彈性工時兩個月，更希望能將米穀業納入適用勞基法的責任制。
勞動部昨首次開會討論，支持者認為若遇到農忙或天災，確實有必要須配合農民的全天搶收、機器全天運作，支持米穀業可部分適用責任制；但反對者認為，碾米業遭遇的問題都是可以透過補齊人力解決，不該將所有米穀業相關類型業務人員都包裹討論納入責任制。勞動部表示，將參考委員意見再作評估，希望最快一個月內做出決議。
米穀公會向勞動部提案申請指出，碾米業中的稻穀檢驗收購、烘乾作業都為季節性工作，因其工作較耗體力、必須具備專業技能，無法為臨時工所取代，且稻穀收穫結束就面臨失業問題，僱工較困難，一例一休新制硬性規定例假、休假更增業者困擾，導致農業缺工，加班費人事成本也至少增一、兩成，甚至讓稻米都已發芽，卻仍無人力可採收，造成農業損失。
除爭取米穀業納入責任制外，吳源昌進一步主張，希望勞動部讓碾米業適用彈性工時，放寬為兩個月，因為每年農忙有兩期，以各地採收期不同來說，一次在五到七月，一次在十到十二月間，希望勞基法可因應行業特性而更有彈性。
農委會農糧署副署長莊老達表示，米穀業有特殊性，當遇到天候變化時，必須加緊處理，因此希望勞基法針對例外情況提供一點彈性。
勞動部條平司專委王金蓉會後指出，米穀公會是針對「稻穀檢驗與收購人員」、「烘稻機操作人員」與「碾米工作者」三種類型的勞工申請適用責任制，不過，三者的工作性質、時間並不相同，須再研議評估。