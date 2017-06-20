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冥紙染劑製毒豆干 業者父子判刑定讞

2017-06-20

〔記者項程鎮、王俊忠／綜合報導〕曾任理化老師的盧天榮，製造販買豆製品乳化劑，將可能致癌的二甲基黃、二乙基黃加入乳化劑。兒子盧嘉芊接手經營後，變本加厲加入對人體有害的工業用鹽酸或硫酸，下游廠商添加製成豆干後外銷，經香港官方檢驗出有問題，全案才曝光。最高法院認定父子倆有化工背景，依違反食品安全衛生管理法等罪判處盧天榮三年、盧嘉芊四年徒刑確定。

判決指出，七十三歲的盧天榮是中原大學物理系畢業，當過國中理化老師，七十四年棄教從商，在台南市開設「南天行」，製造豆製品乳化劑，一○三年七月以「芊鑫實業社」登記，負責人為崑山工專化工科系畢業的四十歲兒子盧嘉芊。

九十七年間，父子捨棄成本高的黃色食用色素，改採用來染黃冥紙的二甲基黃、二乙基黃當乳化劑的染劑，二甲基黃是環保署公告的毒性化學物質，兩者都可能致癌。

盧氏父子還將乳化劑加入工業用鹽酸或硫酸，並加入S25界面活化劑，讓下游廠商能炸出口感軟Ｑ、顏色油亮的油皮、豆干，再外銷到香港等地。

結果，香港政府發現台灣「德昌食品」的黑胡椒豆乾含二甲基黃，衛福部追出芊鑫生產的乳化劑是禍首。彰化地檢署一○三年底跨縣市搜索並逮捕盧氏父子，兩人辯稱不知二甲基黃等染劑不能加入乳化劑中，還說不曉得會影響健康。但審檢均認為兩人有化工學識，不予採信。

檢方對父子具體求刑廿年、十八年，一審彰化地院將盧嘉芊、盧天榮依食安法和詐欺等罪各判刑九年、七年。二審台中高分院認為盧氏父子違反食安法、不另構成詐欺罪，且販賣有毒乳化劑給廠商不構成一罪一罰，改判盧天榮、盧嘉芊各三年、四年徒刑，各處罰金六百萬、三百萬元，同時沒收盧嘉芊犯罪所得四○六萬餘元，上訴後獲最高法院駁回定讞。

記者昨走訪芊鑫登記在南市安平區建平十四街的地址，發現正在整修。鄰居表示，盧氏父子早已搬走。

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相關關鍵字： 冥紙染劑 毒豆干 芊鑫實業社
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標題：冥紙染劑製毒豆干 業者父子判刑定讞


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