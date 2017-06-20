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疑工廠趁陰雨偷排廢氣 逾300國中生頭暈

2017-06-20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市西屯區安和國中昨天飄進台中工業區傳出的刺鼻化學氣味，離工業區最近的一年級共十班約三百名學生，多數反映頭暈、噁心，趕緊關窗、戴上口罩，也有部份學生到保健室休息。校方指近一年常飄來不明臭味，懷疑是塑膠、油品工廠趁陰雨偷排廢氣，環保局昨獲報後鎖定附近六家工廠追查。

鎖定附近6家工廠

安和國中昨天上午第四節一上課，一年級師生就反映台中工業區又傳來刺激性臭味，味道就像化學氣體，也像濃重的麻油味。不少學生感到頭暈、噁心，老師趕快囑咐學生關窗、並戴上口罩防護，懷疑禍首可能是學校後方的油品工廠。

學校指出，近一年工業區不時傳來不明的臭味，尤其這學期只要陰雨，學校後方工廠就飄出異味，可能是附近塑膠瓶蓋工廠趁機排廢氣。上週三梅雨來襲時更嚴重，師生聞到都快吐了，也有學生到健康中心休息，校方多次通報一九九九，但環保局到場時表示味道已消散，始終得不到下文。

教育局表示，安和國中昨天通報因異味造成身體不適的學生有十五人，接受學校健康中心照顧後症狀緩和返回班級上課。

環保局稽查大隊技正羅文龍昨天趕到現場追查，但味道已消散，他表示昨天吹南風，從上風處追查和比對工業區附近食品、製油及塑膠製品工廠位置，初步鎖定三家製油食品工廠及三家塑膠製品工廠，將進一步清查，也提供學校氣體採樣鋼瓶，異味出現可立刻蒐集採樣，稽查人員也會趕到，儘速揪出污染源。

環保局指去年共接獲校方三次通報，今年五月也有獲報，實際狀況會進一步了解。若異味疑似塑膠味，可能是產製或排放出現問題，如果是麻油味，可能是作業時油品燃燒或洩漏造成，都需要進一步釐清。

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  • 只要陰雨，安和國中學生經常聞到刺激化學異味，懷疑是附近台中工業區工廠排放廢氣。（記者蔡淑媛翻攝）

    只要陰雨，安和國中學生經常聞到刺激化學異味，懷疑是附近台中工業區工廠排放廢氣。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 台中工業區傳來刺激異味，安和國中學生紛紛戴上口罩防護。 （記者蔡淑媛翻攝）

    台中工業區傳來刺激異味，安和國中學生紛紛戴上口罩防護。 （記者蔡淑媛翻攝）

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