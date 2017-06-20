控制吳郭魚病毒 禁疫區與中國魚苗進口

2017-06-20

桃園又有埤塘中鏢 累計7處

〔記者林惠琴、邱奕統／綜合報導〕吳郭魚湖泊病毒蔓延，昨日再新增一例，累計染病案例場已有七個。農委會主委林聰賢親上火線召開記者會，強調在未查出病毒來源的情形下，考量國內魚苗主要來自中國，中國據悉有相關疫情，因此全面禁止中國與其他疫區魚苗進口，同時檢討、明確訂定埤塘放養相關規定。

邊境管理、內部清查 追查感染源

目前向世界動物衛生組織（ＯＩＥ）通報吳郭魚湖泊病毒的國家，包括哥倫比亞、厄瓜多爾、埃及、以色列、泰國。林聰賢表示，中國雖無正式通報相關疫情，但據業界私下了解及漁情監測，中國其實有類似的狀況，因此要以邊境管理、內部清查雙管齊下，找出感染源。

水試所長陳君如說明，國內魚苗八成是繁殖業者自行生產，但當種魚老化，就有進口補充的需求，中國是主要進口國。據了解，魚苗供應分初期剛孵化、中期十公分以內兩種，染病七口埤塘的魚苗來自台南、嘉義，都屬於中期魚苗，並非真正的源頭。

除了對外防堵，林聰賢指出，目前針對案例場周圍三公里內的二十三個魚場完成抽驗，七個魚場確診，下一步清查範圍擴大到五公里內，估計新增卅多口埤塘待檢驗。防疫措施則仍以移動管制為主。

林聰賢另指出，從首例感染魚場來看，十一公頃、放養五種魚類，密度過高，也違反「蓄水池、圳不得人為放殖任何魚介、家禽，或於水面上從事一切營利事業」規範。但為了兼顧當地農民生計與灌溉用水的水質，會先檢視實際放養情況，再訂定更具體規範，並進行輔導改善，希望回歸自然放養。

埤塘放養 農委會盼回歸自然

陳君如補充，在案例場可看到投餌器等工具，顯然與原本灌溉用水的調節不符，將蒐集資料評估天然放養的標準，例如可放哪些魚種？可放多少？應該大約兩週能夠有初步規劃。

對於「混養」其他魚種造成染病的說法，當地的飼養戶則認為不太可能，指「混養」魚種的埤塘比比皆是且多年如此，要染病早就染病了。

林聰賢昨天也向消費者喊話說，中南部專業區養殖場都沒有驗出這個病毒，案例場的魚都已進行移動管制，市面上買得到的吳郭魚都沒有問題，民眾可以放心。