拒幫挨餓罹癌嬤 新北社會局被罵失能

2017-06-20

〔記者曾健銘、賴筱桐、林惠琴／綜合報導〕新北市消防局十八日傍晚接獲報案，指稱蘆洲區一民宅需要救護車協助，救護人員趕到後發現求助的是一名行動不便的八十一歲吳姓獨居老婦人，理由是肚子餓及需要人協助盥洗，隊員發覺沒有就醫問題，回電給報案的新北市府社會局，對方竟回「若無送醫需求就可離開，明天會通知社工前往評估，無法立即處理！」因不忍老婦人挨餓，救護人員仍將她送醫交由院方照料，事後氣得PO文痛批「失能政府！」

救護人員將阿嬤送醫照料

PO文寫到：「妳知道我們怕她狀況無法撐到你們社工來嗎？她一直喊肚子餓你們能感受嗎？我知道是體制問題，但是我無法忍受我每年繳那麼多稅，結果這種真正需要照顧的人居然是非營利組織在居家照護！」最後甚至以國罵痛批政府。

社會局：溝通過程誤解

新北市社會局說明，吳姓阿嬤罹患癌症，平日生活尚可自理，每月領取七千四百六十三元中低收老人津貼，社會局委託民間單位每天送午、晚餐，今年五月透過「中保緊急救援系統」（健康守護中心）追蹤長輩需求，中心每天早、晚定時電話問安，長輩可透過擴音發話系統報平安。

出院後已安置到社福機構

社會局主任秘書吳淑芳表示，吳阿嬤十八日下午四點半有兩通「報平安」未回應，健康守護中心值勤人員才撥打119請求支援。守護中心人員從未說過「若無送醫需求就可離開」，至於無法立即派社工前往評估，指的是長照評估通常安排在出院前，但阿嬤的狀況必須先送醫，可能是溝通過程產生誤解。老婦有感冒、肺部發炎症狀，昨天下午出院後，已安置到社福機構。

衛福部社會及家庭署副署長陳素春表示，若是確認無送醫需求，社會局通常會接管，就算無法即時請社工協助，可能也會請鄰近的民團或村、里長等前往，應該不至於等到隔天才能處理。陳素春疑惑表示「怎麼會這樣處理呢？」將進一步了解。