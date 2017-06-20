| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大逆轉！豬哥亮入殮 謝金燕回心轉意趕到
 首頁 > 生活

癌症10大死因 卵巢癌首度進榜

2017-06-20

〔記者吳亮儀／台北報導〕連續卅五年，癌症（惡性腫瘤）始終高居國人十大死因之首，卵巢癌更首度進入前十大癌症死因！

癌症連續35年登十大死因榜首

衛福部昨天公布去年度國人十大死因，癌症再度蟬連榜首，第二、三名為心臟疾病及肺炎。十大死因一年奪走十三萬二四二八條人命，佔總死亡人數十七萬二四一八的七十六．八％。其中，癌症死亡人數就高達四萬七七六○人，佔廿七．七％，平均每十一分二秒，就有一人因癌症死亡，死亡時鐘比一○四年快了十一秒。

去年4.7萬多人死於癌症

十大癌症死因排名依序為氣管、支氣管和肺癌，肝和肝內膽管癌、結腸直腸和肛門癌、女性乳房癌、口腔癌、前列腺（攝護腺癌）、胃癌、胰臟癌、食道癌、卵巢癌。

值得注意的是，卵巢癌首度進入前十大癌症死因，擠掉前年第十名的子宮頸癌，且它還是平均生命損失年數最多的癌症，以十五．三年居冠。

國民健康署副署長游麗惠指出，卵巢癌之所以致命，在於目前缺乏篩檢工具，確診罹癌時多已是後期，治療效果通常不好，且目前飲食西化、肥胖和荷爾蒙等影響，卵巢癌有年輕化趨勢。

卵巢癌年輕化 近8成發現已末期

北醫附醫婦產部主任劉偉民指出，卵巢在體內深處，早期幾乎沒症狀，也不像子宮頸癌、乳癌有工具可正確篩檢，僅能透過內診、婦科超音波發現，有近八成患者是在發現體重下降、肚腹隆起、食慾不振才就醫檢查，卻常已是末期，存活率僅三成。

劉偉民說，家族病史是卵巢癌主因之一，約佔一成五到兩成，其餘至今仍找不到確切原因。他也提到，廿多年前，卵巢癌多發生在五十幾歲的中年婦女，但去年統計，北醫院內兩百多名患者，小於四十歲的就將近四成，患者越來越年輕化。

劉偉民提醒，不少女性罹患子宮內膜異位症卻不在乎，認為僅會經痛，但近年觀察卻發現，卵巢癌患者身上經常出現子宮內膜異位，他建議，女性一旦有性生活就應定期追蹤，有子宮內膜癌、卵巢癌、乳癌家族史的女性更應提高警覺，每年做抹片檢查時可順便做內診。

肺癌死亡率連續五年下降

支氣管和肺癌仍是十大癌症死因首位，游麗惠指出，肺癌的死亡率已經連續五年下降，且癌症死亡率長期也呈下降趨勢，去年是每十萬人口一二六．八人，較前年下降○．九％。

廣告
  • 2016年國人癌症十大死因

    2016年國人癌症十大死因

  • 醫師建議三等親內有兩人以上罹患乳癌、卵巢癌，建議做基因檢測提早預防。圖中人物與新聞無關。（資料照，記者蔡淑媛攝）

    醫師建議三等親內有兩人以上罹患乳癌、卵巢癌，建議做基因檢測提早預防。圖中人物與新聞無關。（資料照，記者蔡淑媛攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 十大死因 癌症
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭香豬肉
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
在家如何烤地瓜？
滷焢肉有什麼秘訣？
轉寄

標題：癌症10大死因 卵巢癌首度進榜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月20日‧星期二‧丁酉年五月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.