癌症10大死因 卵巢癌首度進榜

2017-06-20

〔記者吳亮儀／台北報導〕連續卅五年，癌症（惡性腫瘤）始終高居國人十大死因之首，卵巢癌更首度進入前十大癌症死因！

癌症連續35年登十大死因榜首

衛福部昨天公布去年度國人十大死因，癌症再度蟬連榜首，第二、三名為心臟疾病及肺炎。十大死因一年奪走十三萬二四二八條人命，佔總死亡人數十七萬二四一八的七十六．八％。其中，癌症死亡人數就高達四萬七七六○人，佔廿七．七％，平均每十一分二秒，就有一人因癌症死亡，死亡時鐘比一○四年快了十一秒。

去年4.7萬多人死於癌症

十大癌症死因排名依序為氣管、支氣管和肺癌，肝和肝內膽管癌、結腸直腸和肛門癌、女性乳房癌、口腔癌、前列腺（攝護腺癌）、胃癌、胰臟癌、食道癌、卵巢癌。

值得注意的是，卵巢癌首度進入前十大癌症死因，擠掉前年第十名的子宮頸癌，且它還是平均生命損失年數最多的癌症，以十五．三年居冠。

國民健康署副署長游麗惠指出，卵巢癌之所以致命，在於目前缺乏篩檢工具，確診罹癌時多已是後期，治療效果通常不好，且目前飲食西化、肥胖和荷爾蒙等影響，卵巢癌有年輕化趨勢。

卵巢癌年輕化 近8成發現已末期

北醫附醫婦產部主任劉偉民指出，卵巢在體內深處，早期幾乎沒症狀，也不像子宮頸癌、乳癌有工具可正確篩檢，僅能透過內診、婦科超音波發現，有近八成患者是在發現體重下降、肚腹隆起、食慾不振才就醫檢查，卻常已是末期，存活率僅三成。

劉偉民說，家族病史是卵巢癌主因之一，約佔一成五到兩成，其餘至今仍找不到確切原因。他也提到，廿多年前，卵巢癌多發生在五十幾歲的中年婦女，但去年統計，北醫院內兩百多名患者，小於四十歲的就將近四成，患者越來越年輕化。

劉偉民提醒，不少女性罹患子宮內膜異位症卻不在乎，認為僅會經痛，但近年觀察卻發現，卵巢癌患者身上經常出現子宮內膜異位，他建議，女性一旦有性生活就應定期追蹤，有子宮內膜癌、卵巢癌、乳癌家族史的女性更應提高警覺，每年做抹片檢查時可順便做內診。

肺癌死亡率連續五年下降

支氣管和肺癌仍是十大癌症死因首位，游麗惠指出，肺癌的死亡率已經連續五年下降，且癌症死亡率長期也呈下降趨勢，去年是每十萬人口一二六．八人，較前年下降○．九％。