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吳郭魚疫情 鄭文燦籲全面撲殺、完全補償

2017-06-19

〔記者邱奕統、林惠琴／綜合報導〕桃園市吳郭魚湖泊病毒擴大，行政院長林全今將視察疫情，桃園市長鄭文燦昨前往觀音區了解疫情時表示，農委會不能因湖泊病毒不會感染人就輕忽，目前的防疫政策只採取移動管制和消毒等防疫措施是不夠的，他認為，應該採取全面撲殺、完全補償政策，才能避免疫情因隱匿而擴大，並減輕養殖戶損失，挽救消費者的信心。

鄭文燦昨視察疫情時，養殖戶紛紛向他吐苦水表示，疫情爆發後，現在魚都賣不出去，市場也沒有人要買魚，損失慘重；鄭文燦說，目前有廿三口埤塘送驗，除第一口埤塘有發生魚群暴斃，之後驗出陽性反應的五口埤塘都沒有魚隻死亡情形，已對受感染埤塘採取移動管制，目前市面上流通的吳郭魚，基本上都是健康無虞的。

農委會︰依法難補償 或可專案討論

農委會副主委黃金城則表示，桃園市灌溉埤塘共一千八百多個池子，每個面積從五、六公頃到十幾公頃不等，目前已有六個確定染病，萬一感染範圍很大，恐非政府財政所能承擔，更何況該病非法定傳染病，依現行法規無法補償。

黃金城指出，已經擴大追查案例五公里內魚場，待確定染病區域後，會再研議防疫處置措施，萬一確定池中未死的魚也要撲殺，或許可討論是否以專案、補差價方式補償漁民。

農委會防檢局副局長施泰華強調，吳郭魚湖泊病毒致死率可達九成，有一成的染病魚可能因抵抗力強而自癒，加上此病毒不會傳給人類，因此痊癒的魚應該可再販售，民眾不用擔心有食安疑慮。

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  • 桃園市長鄭文燦（右二）昨視察吳郭魚湖泊病毒疫情，希望農委會採取完全撲殺、完全補償政策。（記者邱奕統攝）

    桃園市長鄭文燦（右二）昨視察吳郭魚湖泊病毒疫情，希望農委會採取完全撲殺、完全補償政策。（記者邱奕統攝）

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