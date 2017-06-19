里長堵住排水溝 解決社區水患卻害了學校

2017-06-19

〔記者詹士弘／雲林報導〕本月十五日梅雨狂炸雲林，造成斗六高中宿舍及廚房大淹水，損失約卅萬元，淹水原因竟是排水溝遭人用棧板堵住、造成積水倒流，最後證明是信義里長施耀斐僱工施作的；施耀斐表示，因斗六高中排水系統不完整，大雨時造成附近住戶淹水，多次要求學校改善未果，才自力救濟堵排水溝自救，但不知會回淹校區。

斗六高中總務主任潘澤黃表示，排水溝被人惡意堵塞，讓學校廚房、地下室、電梯全部淹水，差點淹到地下室的高壓變電箱，經校方緊急抽水才未發生師生觸電，盼里長和平理性溝通來解決問題，不要再惡搞下水道。

斗六高中家長會認為校外水溝多次被惡意阻塞，里長不能為了自家社區不淹水而堵塞排水溝，罔顧全校師生安危，家長會建議學校提告求償。

斗六高中不滿 住戶要校方處理排水

施耀斐表示，斗六高中新宿舍完工後，校內的水直接排入社區溝渠，造成附近台銀斗六分行及文化路到圓環間住戶淹水，雖數度與斗六高中溝通希望改善排水，但回應都是沒經費，他不得已才請人用棧板堵住排水口，果然家戶就不淹水了，但沒想到積水會回淹到校區。

淹水住戶表示，要不堵排水口可以，但請斗六高中保證排水不會造成社區淹水，強調家中有兩名八旬老嫗，施耀斐還會用畚箕幫忙把水排出屋外，讓全家「足甘心」，結果竟落的要被告。

斗六市公所表示，今年會設計規劃完善排水系統，將水引導至圓環排水系統，徹底解決問題；市長謝淑亞也表示，希望未來能整體規劃、一併解決淹水問題。