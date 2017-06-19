大雨下到明天 氣象局︰還不到出梅

2017-06-19

〔記者楊媛婷、林惠琴、徐聖倫／綜合報導〕滯留鋒面與西南氣流影響台灣已達六天，中央氣象局表示，今、明兩天西半部與中部以北仍會有陰陣雨與雷雨發生機率，不過鋒面將逐漸往北移動，可望週三轉移至北部近海區域，天氣將會相對恢復穩定，但受西南風所帶來水氣影響，不排除仍會在午後山區或各地造成局部短暫陣雨或雷雨。

今、明兩天溫度舒適，隨著鋒面遠離，週三後北部溫度將達卅一度以上，週四後更有機會上看卅四度，將重回典型夏季悶熱天氣；也因太平洋高壓增強及西南風影響，廿二日至廿四日台灣東南地區可能出現焚風。

至於何時能夠「出梅」？中央氣象局表示，氣象定義中的梅雨季從五月一日至六月卅日，因此目前還不到「出梅」時刻。

大雨、豪雨造成農業災情，截至昨日下午五點，農業產物估計損失近一千萬元，以雲林縣、台中市較嚴重，農作物則是一期水稻影響較大。台北果菜市場蔬菜交易量昨為一三九六公噸，平均每公斤批發價為卅二．四一元，較前一天小漲○．五二元、較上一週日的廿八．七元則漲約一成；農委會表示，目前菜價變動不大，仍屬價格合理範圍。

另農委會公告雲林縣為辦理一期水稻及落花生農業天然災害現金救助地區，受損水稻每公頃一萬八千元、落花生每公頃兩萬四千元，農民可於廿八日前提出申請。

昨共五段公路因災情封閉，其中台八線慈恩路段於昨下午五時搶通，台八線中橫公路台中市德基六十三Ｋ、梨山至大禹嶺路段，以及台廿線高雄市勤和九十二Ｋ則預計今日下午五時搶通；台廿九線高雄市那瑪夏至五里埔路段、台廿線海瑞鄉向陽路段因路基流失，預計六月卅日才能搶通。