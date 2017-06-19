公告禁面交 台北地下街挨轟道歉

〔記者郭安家／台北報導〕限量「遊戲王」卡牌身價不菲，不少賣家選擇交通便利的台北地下街商舖寄賣，店家則可抽成。但網購便利，近年來出現「卡牌背包客」於地下街面交，衝擊店家生意，地下街竟張貼公告禁止面交，揚言交付警方以流動攤販處理，遭網友砲轟後，昨晚才發出聲明致歉。
宅經濟可觀，卡牌收藏家指出，一個卡包五十元，但限量的「遊戲王」卡牌七、八年前最貴可賣到三千元，有些動漫配音員在聲優卡上簽名，更動輒上萬元。去年三月市面上出現「海賊王」娜美泳裝版，半年可能就可漲一倍多。透明版的鋼彈更有價值，投資的人不少。
卡牌玩家說，過去有人將卡牌寄賣於店舖，店家可抽一至三成，有些店家索性出租箱型「格子舖」，供收藏家賣卡。網路及臉書交易發達後，不少「宅宅」也愛約在台北車站或車站旁的地下街，面交價格較低的卡牌。
地下街業者則無奈地說，店家除賣卡牌，也騰出空間讓玩家打牌。但許多「卡牌背包客」在店內與同好打牌，交換Line、臉書後，立刻私下問「要不要補其他卡片」？並拉出去兜售。保全制止時，「背包客」就稱「我們是朋友」，直接衝擊店家營運。
台北地下街前天張貼公告，指「非本地下街內商家，禁止從事任何商業行為，…網路面交視同商業行為，將蒐證提出法律告訴」。昨天白天更改公告，指未經核准不得推銷、兜售等現金交易（例如卡牌販售），「違者將錄影存證，交由警方處理」。經網友砲轟，昨晚改口聲明指「非常抱歉」。
台北市台北地下街場地利用合作社副理張慧芸說，大家認為地下街屬於公共區域，對店家而言則像是百貨商場，就像百貨公司難忍受有人直接於現場賣衣服。雖然網路面交是個人自由，但若有違法情事，地下街應可依流動攤販相關規定驅離。
台北市警局表示，傳統攤販備有攤車、擺設物品等行為，「卡牌背包客」似乎不能當做攤販取締。地下街不屬於道路範圍，也不能視同在安全島上賣玉蘭花的民眾、以妨害交通規定方式告發，警方還要再釐清。