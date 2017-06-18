《健康聚寶盆》身型、臉型走鐘顯老 骨鬆也會影響外觀

2017-06-18

文／林靜芸

「貴美」，人如其名，是個美人，而且知道如何讓自己漂亮。貴美從小就聽母親說「一白遮九醜」，特別注意保養皮膚。一年到頭全身塗抹「高係數」的防曬霜；她知道紫外線造成老化，所以白天避免外出，必要時會撐傘，穿長袖、長裙，並走騎樓。

貴美的活動都在太陽下山之後進行，她愛喝咖啡、常熬夜，加上美食主義，錯過許多健康食物。55歲時手麻腰痠，骨科醫師診斷她有嚴重的骨質疏鬆，骨質密度Ｔ質小於「-2.5」。

貴美聽從醫師的建議，藥物治療並且每天曬太陽10分鐘，補充鈣質，以及運動。手麻腰痠改善，貴美以為自己骨質疏鬆痊癒了。

有一回同學會，好朋友問貴美：「怎麼變矮了？」貴美驚覺身高居然少了4公分。更糟的是，在同學會的相片裡，她發現身型、臉型全變。原本平坦的小腹因為脊柱變短、前傾，凸了出來。原本瓜子臉的漂亮模樣也走山，臉型變寬、變短、下巴後縮、臉頰下垂，出現「木偶紋」、雙下巴及火雞脖子。

貴美看來比同學老，讓她無法接受這種狀況，匆匆忙忙來看整形外科門診，想知道如何改善。

骨質疏鬆指的是骨細胞破壞大於新生。骨組織呈現中空脆弱，類似海沙屋的狀況。根據統計，台灣女人普遍怕曬，贏得美白，輸了骨本！

骨質疏鬆人口很普遍，50歲以上的女性有25%骨質疏鬆。

臉部的骨鬆表現出來的是老化。臉皮靠骨頭支撐，年輕人的臉頰飽滿，骨鬆的人骨質減少。以「下眼眶骨」為例，每側減少2CC左右，骨鬆的人沒有蘋果肌，嚴格說來，欠的不是膠原蛋白而是骨頭。

骨鬆的人頭骨的空洞變大，眼眶擴大，眼周組織後退，眼皮可能塌陷；鼻洞變大，上唇變長！最大的副作用是上下顎骨後縮，尤其下顎骨變短、變矮，下巴後退，臉變短、變寬，附著其上的表淺肌筋膜與頸擴肌垂墜成法令紋、木偶紋、火雞脖子！

骨鬆造成的臉部老化除了一般整形之外，還需修復結構，才有整體效果，呼籲愛美的女性，好好愛護骨頭！

（作者為聯合整形外科診所院長）