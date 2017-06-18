酗酒多年毀人生 為母戒酒重振作

2017-06-18

記者蔡淑媛／台中報導

喝酒害人不淺！

60歲的施先生從台大畢業又公費留學德國，卻染上酒癮，曾酗酒逾20年，不僅學業未成，留學中斷回國，失業，家庭疏離，也罹患躁鬱症，最後為了讓生病的母親看到他清醒，接受戒酒治療，並參加戒酒團體至今13年，完成陪母親走完人生旅程的心願，現在是戒治所的讀書會導師。

施先生說，一開始飲酒只是喜歡high的感覺，有助社交及助興，沒想到從大學的小酌到沉迷酒精、酗酒成癮，曾振作進入知名公司並創業有成，但心情一放鬆又喝酒壞事，連續換了10幾個工作，最後根本找不到工作。

施先生說：「人生精華歲月全泡在酒精裡，生活一敗塗地！」酗酒讓他焦慮、暴躁、思考僵硬卻不自知，40歲的人卻像70歲老頭子，多次戒酒，只能有2、3個月不喝酒，最後又喝瘋了，重複在短暫清醒和恐慌絕望中，最後上網看到戒酒治療去嘗試，接受藥物和團體治療與病友互相支持，終於能清醒感受生命的平靜與喜樂。

前台中榮總精神科主任、開業醫師林本堂說，酒癮是大腦對喝酒非常渴望且無法控制的病。戒酒是一輩子的事，只要喝一杯就會復發，「一杯太多，千杯太少」。他成立戒酒團體20年共1000人參加，戒酒成功率3成，不少病友自認可控制喝酒，結果喝一杯就復發酗酒，或是因酗酒造成疾病死亡。

林本堂說：「戒酒不能慢慢戒，要馬上！」酗酒會造成酒精性肝硬化、酒精性精神疾病，出現妄想、失智、躁鬱、思覺失調症等。

戒酒必須生理和心理全治療，除了早期藥物支持度過戒斷期，如焦慮、手抖，甚至幻覺、癲癇，團體治療能持續鼓勵與支持，戒酒前3天為戒斷期，戒酒後3個月較穩定，但也是復發關鍵，不能輕易放鬆。