天熱毒蛇吹冷氣 男童夜半被蛇吻 !

2017-06-18

文／黃炳文

8歲的張小弟（化名）半夜2點多被救護車送醫院急診，小弟弟的中指被眼鏡蛇咬傷，局部紅腫疼痛，一臉驚恐。院方確認「兇手」是眼鏡蛇後，立即施打血清治療，蛇毒總算被控制住。

不過這名病例比較特別，因張小弟對血清過敏，雖然蛇毒控制了，卻發生臉部浮腫過敏反應，他只得多住院幾天，醫護人員除了觀察傷口肌肉層的病變外，還得注意過敏併發症的發生。不過，命保住了，家人全都鬆了一口氣。

張小弟表示，半夜突然感覺指頭被咬，痛到醒過來，睜眼看見是一條蛇咬著手指，本能地甩手大叫，當時睡在一旁的阿嬤也被驚醒。

阿嬤說，半夜孫子大叫，她驚醒後開燈，正好看見有條蛇尾巴鑽進床底，自己也嚇得大叫，全家人都被驚醒，同時趕快向119求救。

張小弟的家在大片農田附近，阿嬤說晚間有聽到冷氣口發出不尋常的隆隆聲，但不以為意，也許就是蛇躲在冷氣機裡，趁大家都睡覺了才出來一起吹冷氣，還咬人。

蛇是變溫動物，喜歡潮溼、陰涼、舒適的地方，牠的活動與外界氣溫有密切關聯，近來發生大雨以及氣溫上升，蛇類可能因此出來走動，提醒民眾要特別小心。

傷口上方綁緊 1小時內就醫

大多民眾看到蛇的第一反應是恐懼，甚至作勢打牠，其實人怕蛇，蛇也怕人，如果相遇了，最好不慌不忙不亂地離開，以確保安全。如果被咬了，勿奔跑、將傷口上方綁緊，並放低於心臟以下位置，儘量在1小時內就醫。

◎毒蛇咬人通常有4種現象：

●輕輕咬一口，釋放一點點毒液，這是警告性質。

●為了覓食去咬，此動作會釋放約1/4的毒液。

●被侵犯了，自保反擊，此時會釋放一半的毒液。

●真的憤怒了，也許是自身被攻擊或危及蛇窩，當下牠會毒液全放，拚了！此舉對被咬的人來說恐是凶多吉少。

為避免居家蛇類侵入，建議清理房屋周邊的雜物，保持居家乾淨沒有老鼠，設紗窗、紗門，勿門戶洞開，對外開放的水管都套上網袋，田間的房屋最好圍有水溝阻隔。

（作者為彰化秀傳紀念醫院急診部主任）