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北台灣雨勢明顯 21縣市豪、大雨特報
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2142對同性伴侶完成註記 內政部研擬同婚配套作為

2017-06-18

內政部最新統計，截至今年5月底，全台共2142對同性伴侶，在台北、新北等17個縣市戶政機關完成「同性伴侶註記」。

內政部表示，「同性伴侶所內註記」無法律效力，未來要修民法或另訂專法，由行政院「同性婚姻法制研議專案小組」決定。至於相關戶籍表單，都會有配套修正。比如「結婚證明書」的性別註記，可能由「男」及「女」改採「甲方」及「乙方」；同婚家庭的戶口名簿中的「妻」或「夫」欄目，可能改成「配偶」。相關調整會徵詢外界及民間意見，兼顧人權及憲法精神。（記者陳鈺馥）

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  • 司法院大法官宣布，我國現行法律未保障同性婚姻屬違憲，法務部應研擬修法，讓同性伴侶也有合法結婚登記權利。（資料照，記者陳紜甄攝）

    司法院大法官宣布，我國現行法律未保障同性婚姻屬違憲，法務部應研擬修法，讓同性伴侶也有合法結婚登記權利。（資料照，記者陳紜甄攝）

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