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吳郭魚湖泊病毒擴大 桃園6魚池感染

2017-06-18

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市觀音區吳郭魚感染湖泊病毒（TiLV）疫情擴大，農委會昨又公布新增三口養殖池感染，總數達六口。目前已知前三口的魚苗來源不同，後三口調查中；六口養殖池的水源則都引自桃園大圳的支圳，最終流入大海，彼此並不相通。

昨天下午帶領專家到場勘查的農委會副主委黃金城說，會查明病毒的來源及傳播方式，目前檢測範圍以第一口感染的八之廿二號池周邊三公里為範圍，將擴大檢測範圍。

黃金城指出，八之廿二號池吳郭魚死亡高峰在前幾天，目前死亡情況已減少很多，十六日驗出的八之廿一號、八之新三十號池，距離第一口八之廿二號池約一公里，雖驗到病毒，但無魚群死亡現象。

昨天新增的八之廿四號、八之三十二號、九之十六號三口池，距離八之廿二號池約二公里，也無魚群死亡現象。

雖不涉及食安 仍須管控疫情

台大獸醫系副教授陳媺玫表示，TiLV只有吳郭魚會感染，不會感染人類及陸生動物，不涉及食品安全。吳郭魚染病後的死亡率高，死魚先沉入水底，二、三天後浮出水面已腐敗，不可能販售到市面上，這六口魚池都已移動管制，消費者不用擔心。

陳媺玫說，病毒感染最難控制的是水和水鳥，發病的魚即使痊癒，也要觀察一段時間才能販賣，防疫單位目前能做的就是移動管制，防止散播。

台大獸醫系教授張本恆也說，國際上還沒有TiLV 標準的防疫處置作法，移動管制是目前最佳的方法，其他的防疫處置措施，等完成周邊吳郭魚場所監測、現場調查後再討論。

農委會呼籲養殖業者，發現吳郭魚異常死亡應立刻通報，不可移動魚隻而傳播疫情，養殖魚池要做好門禁管制，人車、器械進出場都要消毒。

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  • 8-新30號池，雖然感染吳郭魚湖泊病毒，但並未有死魚情形。（記者謝武雄攝）

    8-新30號池，雖然感染吳郭魚湖泊病毒，但並未有死魚情形。（記者謝武雄攝）

  • 8-22號魚池仍可打撈零星死魚。（記者謝武雄攝）

    8-22號魚池仍可打撈零星死魚。（記者謝武雄攝）

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