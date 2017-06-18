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北台灣雨勢明顯 21縣市豪、大雨特報
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鋒面徘徊 今攻中南部 明回襲北台灣

2017-06-18

〔記者蕭玗欣、陳薏云／台北報導〕西南氣流增強，帶來這波梅雨鋒面最劇烈的強降雨，昨天對準中南部山區，雨量最大值在屏東泰武鄉，累積超過三百毫米。氣象局表示，今天西半部地區及中南部山區仍要留心豪雨（日累積雨量超過兩百毫米）、甚至大豪雨（日累積雨量超過三百五十毫米），明天十九日「鋒面北抬」後，北部地區也將出現豪雨。預估廿二、廿三日鋒面北移至北部外海後，典型的夏季氣候就將報到。

昨天滯留鋒面盤旋在中南部上空，加上西南氣流影響，台南及嘉義山區清晨下起局部大雨及豪雨。白天過後，雨勢集中在中部以南山區，高雄桃源區、嘉義阿里山鄉、南投仁愛鄉、嘉義竹崎鄉，累積雨量都達豪雨等級。

中央災害應變中心昨重啟二級開設。內政部統計，全台五十五處淹水，災情二百廿二件，六縣市撤離逾五千人。此外，台中市豐原江姓婦人因磚造平房屋頂瓦片及房屋大樑掉落，腿部遭壓傷。

昨天入夜後，西南氣流持續增強。氣象局表示，中南部山區要防範大豪雨，西半部也會出現豪雨。

最劇烈降雨持續 專家提醒致災風險

氣象專家吳德榮表示，昨天和今天是這波鋒面最活躍的一段時間，廿日前都應隨時注意氣象局發布的特報及訊息，避免到容易致災的地方活動。廿一日南方氣團逐漸增強，鋒面北退至北部海面，但西南氣流仍強，迎風面有陣雨，其他地區天氣則明顯緩和。

雨下到何時 氣象局︰週四之後回穩

氣象局說，廿二日之後鋒面遠離，全台降雨以午後雷陣雨為主，白天則是晴朗炎熱，北部、東部高溫可達卅四度、中南部卅三度。

今年這波梅雨影響長達八到十天，氣象專家彭啟明解釋，過去幾年中不乏影響長時間的梅雨，例如二○一五年入梅的梅雨鋒面連續滯留七日，二○○六年的梅雨鋒面更是從五月底盤旋至六月中，影響超過兩週以上。

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  • 這波豪大雨，造成彰化縣許多稻作倒伏。（記者顏宏駿攝）

    這波豪大雨，造成彰化縣許多稻作倒伏。（記者顏宏駿攝）

  • 氣象局表示，受到滯留鋒面持續影響，加上西南氣流再增強，天氣更為不穩定，預計會出現這幾天來最顯著的降雨。（記者簡榮豐攝）

    氣象局表示，受到滯留鋒面持續影響，加上西南氣流再增強，天氣更為不穩定，預計會出現這幾天來最顯著的降雨。（記者簡榮豐攝）

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