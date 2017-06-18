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北台灣雨勢明顯 21縣市豪、大雨特報
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內灣線列車撞土石 40人驚魂

2017-06-18

〔記者黃美珠、鄭瑋奇／綜合報導〕梅雨鋒面雨勢不斷，造成台鐵內灣線榮華到上員間約十一公里九百公尺處土石滑落、路樹倒伏，一輛一八一七次內灣開往竹中列車，昨午一點廿八分煞車不及撞上，所幸司機員及四十名乘客平安。

台鐵工務段在下午兩點卅三分排除事故，兩點五十分清除土石後搶通，恢復行車，旅客由一八二一次列車接駁至竹東轉乘。

此外，阿里山氣象觀測站昨日單日累積雨量達兩百五十毫米，阿里山森林遊樂區昨天下午三點就休園，森鐵支線（祝山線、沼平線與神木線）及電動遊園車配合停駛。由於氣象局預告中南部山區的大雨將延續至今日，森鐵祝山線觀日列車今日仍將停駛，森鐵本線嘉義至奮起湖、沼平線及神木線兩支線將視狀況機動決定是否停駛。

航空海運昨天也有五十八班次受影響。航空方面，昨日國內線取消四十六班、延誤兩班，主要是馬祖南北竿機場受天候影響；國際線有六航班延誤。海運昨日有三航線、四班次停航；今日南竿—東引兩班次、後壁湖—蘭嶼兩班次將停航。

連日大雨侵襲，全台各地公路共有五處因路基流失、落石、坍方而封閉，包含台八線中橫公路六十三Ｋ德基、八十五至一○九Ｋ梨山至大禹嶺、台二十線南橫公路一五三Ｋ至一七五Ｋ向陽至利稻等。交通部公路總局表示，南橫向陽至利稻路段預計卅日下午搶通；中橫台中市德基、梨山至大禹嶺路段預計十九日下午五點搶通。

公路總局提醒長途旅客避開這些路段另行規劃行程，區間旅客建議利用封閉路段以外的安全停駐空間做迴避。

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  • 內灣線因為天雨路樹倒塌，煞車不及撞上土石，一度造成虛驚，下午3點前已經搶通。（記者黃美珠翻攝）

    內灣線因為天雨路樹倒塌，煞車不及撞上土石，一度造成虛驚，下午3點前已經搶通。（記者黃美珠翻攝）

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