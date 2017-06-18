暴雨持續轟炸 鹿港老街淹成河

2017-06-18

〔記者張聰秋、黃佳琳、王榮祥／綜合報導〕梅雨鋒面帶來的暴雨昨轟炸彰化縣，八卦山區土石坍方，土石泥濘沖進民宅並造成路裂塌陷及道路淹水，眾人飽受驚嚇；位處市區最低窪的鹿港老街商圈、公會堂廣場則大淹水，最嚴重時水深約卅公分，一度及膝，廣場宛如游泳池，是近十年最嚴重的一次，所幸雨來得急、去得快，二小時後就逐漸消退。

昨晨二時許，花壇鄉白沙村發生土石滑落，黃姓屋主及家人睡夢中被土石打在鐵皮屋頂的巨響驚醒，只見泥濘沖進鐵皮屋內，一家人奪門逃出。昨天清晨黃家忙著整理泥濘，一臉倦容和焦慮，祈禱上天眷顧雨不要再下了！

黃姓屋主說，土石滑落共二次，第一次約在凌晨二時，第二次在凌晨三時十分。水塔被滑落土石壓毀，水塔旁大樹也被重力壓斷成兩半，可想見雨勢之大。

路面崩裂、土石滑落 馬路出現大窟窿

花壇鄉三家派出所附近溪埔路約卅公尺路面邊坡崩裂，土石滑向下方稻田，出現深約二公尺、寬約一公尺的大窟窿。熱心居民緊急用三角錐、樹枝圍住，避免人車不慎跌入，縣府工務處一早偕同包商實地會勘。工務處副處長馬英傑表示，大雨沖刷使得土壤含水量太高，造成柏油路面塌陷，先回填並打鋼板樁穩固擋土牆，星期一上班日請包商全面修繕坍塌路段。

凌晨暴雨連下兩個小時，剛好遇上滿潮，鹿港老街商圈則傳出大淹水。鹿港老街發展促進會總幹事魏秀娟說：「我穿雨鞋也無用…，最嚴重時水快淹到我的大腿。」老街商圈埔頭街、瑤林街交會處，水淹到她的小腿，氣墊鞋的店家和童鞋店家損失慘重，這次淹水是近十年來最嚴重的一次。

鹿港鎮長黃振彥表示，公所第一時間調度抽水機和抽水馬達機械，約一個多小時就把老街淹水警報解除，公所今後會四台抽水機固定使用。

豪雨下不停，高雄山區潛勢溪流地區昨天有多處達土石流警戒，那瑪夏、桃源、六龜、甲仙、茂林昨天至傍晚為止，已撤離洗腎、重症病患和居民共四二五三人下山避難。那瑪夏區長林民傑疑因幾天防災過於勞累，昨天上午血壓飆高，出現頭暈、嘔吐症狀，緊急送下山治療。高市副市長許銘春和民政局長張乃千獲報趕往醫院探視，叮囑他安心休養。

路基掏空 台20線、台29線部份路段封路

台廿線勤和路段因月初豪雨溪水掏刷，導致道路流失，雖搶修出一條溪床便道，但因連日豪雨，荖濃溪水不斷上漲，掏刷臨時便道路基坡腳，加上路旁土石不斷崩落，這幾天溪床便道每天都會實施預警性封閉，隔天上午再視情況恢復通行。但昨天豪雨不斷，考量搶修人員施工及用路人行車安全，因此決定封路三天。台廿九線甲仙通往那瑪夏九十二Ｋ雙連堀段因路基掏空，今天上午再視天候情況開通。