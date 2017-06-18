獲捐肝撿回命 全家感恩簽器捐

2017-06-18

還簽下擔任「大體老師」同意書 盼嘉惠眾人

〔記者洪定宏／高雄報導〕經營App開發公司的丁世偉是Ｂ型肝炎帶原者，身體一直很健康，民國一○三年底健檢也正常，卻在一○四年二月突然肝昏迷，醫院一度發出病危通知，所幸及時獲得肝臟捐贈，讓他重生；丁世偉夫婦及母親、姊姊為了感謝「大愛捐贈者」，一家人不僅也簽署了器官捐贈，還寫下擔任「大體老師」同意書，盼能嘉惠更多人。

丁世偉強調，他從住院到清醒，意識模糊了一個多月，清醒後赫見雙手雙腳被束帶束縛，直覺：「難道我被綁架了？」在企圖掙脫之際，被告知順利完成肝臟移植，因還在插管，必須約束手腳，以免不舒服想拔管而影響治療。

現年五十二歲的丁世偉，昨出席高雄長庚醫院舉辦的器官捐贈追思會時表示，他十八歲時便發現是Ｂ型肝炎帶原者，但從無症狀，更曾擔任大學體育教師及外商公司資訊主管，健康一向良好，也定時健檢。

一○四年二月，他逐漸有疲倦、睡不著、想吐、尿液變橘色等症狀，到醫院檢查發現不對勁，緊急到高雄長庚醫院掛急診，意識開始模糊，經肝臟移植後清醒，讓一直擔心流淚的妻子破涕為笑。

丁世偉強調，雖然必須終身服用抗排斥藥物，但非常慶幸撿回一條命，除了簽署器官捐贈及擔任「大體老師」同意書，他也免費指導小朋友設計App，回饋社會。

生前從清潔工退休的蔡鳳梅，退休後在高雄長庚醫院及其他安養機構擔任志工，生前簽署器官捐贈及擔任「大體老師」同意書，後因出血性腦中風過世，先捐出眼角膜，已嘉惠兩名病患，然後到大學擔任「大體老師」。女兒蔡佳君強調，她與姊妹也都簽署器官捐贈及擔任「大體老師」同意書，讓母親的心願更圓滿。