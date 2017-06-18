她捨教職辦淨鄉團 5年號召4千人淨灘

2017-06-18

〔記者林曉雲／台北報導〕廿七歲台灣師範大學畢業生林藝捨棄當生物老師穩定的教職，創辦了「寶島淨鄉團」，昨天她回母校和即將畢業的學弟妹分享經驗，大學畢業五年來，舉辦過卅一次淨灘活動，共號召四千人一同守護環境。她表示：「世界上最美的風景不是美景本身，而是守護美景的心。」

林藝表示，大四她到成功高中實習，上課時教學生要保護地球、愛護環境，講得口沫橫飛，下課後有學生問她：「有沒有做過什麼？」她才意識到自己什麼都沒做過，她的課一點說服力也沒有，全部都是空話。

於是林藝和七位大學同學創立「寶島淨鄉團」，透過網路粉絲團，號召大家淨灘，第一次花了一個星期，去敲四百個她認識的人的臉書，邀請參加活動，當時覺得就算沒人來，也可以自己做，結果第一次淨灘有六十二人參加，經過五年累積，迄今共辦了卅一次淨灘。

林藝自言，畢業五年迄今做了十份工作，當過生物老師，去中山女中實習、也考到教師證，再去蘭嶼高中教書；後來她去參加電視台人氣投票比賽，主持活動、電視外景節目，當過電視節目企劃、社群行銷等，一度成為被資遣的失業青年，陷入人生最大的迷惘。

林藝表示，她去上班是想要快速得到錢、得到安全感，所以去迎合社會主流價值；但失業之後，她深覺「真正的窮不是沒有錢，而是沒有能力去改變。不需要去迎合世界，不需要欺騙自己，要站起來，繼續為了自己的夢想努力」。

今年一月，她開始全職經營寶島淨鄉團，更努力接主持案子，希望以行動改變現況，創造自己的未來。