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罹癌前2年自殺風險高 健保實施後下降2成

2017-06-17

記者吳亮儀／台北報導

學者研究發現，台灣開辦全民健保後，癌症患者因就醫負擔少，自殺風險下降2成，而女性更降低近3成。

由台大公衛學院、全國自殺防治中心、和信治癌中心、台大醫院醫師等團隊利用全國癌症登記檔案資料庫做研究，探討我國實施健保後，癌症病患自殺風險變化的情形，結果刊登在社會科學生物醫學領域排名前5名的期刊《心理腫瘤學》（Psycho-oncology）。

統計上，在1985年到2009年間，癌症病患自殺風險是一般人的2.5倍，且男性、超過65歲、疾病預後較差的癌症患者自殺身亡率較高；以癌症種類而言，頭頸癌、食道癌和肺癌的患者有相對較高的自殺身亡率。

與一般人所理解不同的是，癌症病人不但是有「久病厭世」想自殺的現象，更重要的是在癌症剛被診斷的前一、兩年反而是自殺風險最高的時候。然而在1995年全民健保開辦後，癌症診斷後前兩年整體病人自殺風險下降了2成，其中女性癌症病人自殺風險降低了3成，45歲以下癌症病人的自殺風險更是大大地減少了6成。

台大醫院精神醫學部心身醫學科主任廖士程認為，壯年人降幅高的原因，可能和壯年人多為家中經濟支柱，若罹癌後面對家庭經濟和患病雙重壓力，常會想不開，開辦健保後，因負擔減輕，幅度就大為降低。

不過，研究團隊也提醒，開辦健保顯然有助降低患者罹癌的心理社會衝擊，但這代價有一部分可能是台灣醫護人員在健保制度下衍生的高工作壓力。

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  • 台大團隊研究，開辦健保後可大幅降低罹癌患者自殺數。（記者吳亮儀攝）

    台大團隊研究，開辦健保後可大幅降低罹癌患者自殺數。（記者吳亮儀攝）

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