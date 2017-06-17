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皮膚癌未追蹤 眼球潰爛摘除保命

2017-06-17

記者陳冠備／彰化報導

79歲的陳姓老翁10年前右眼附近罹患皮膚癌，手術切除癌細胞，他以為好了，都沒有到醫院追蹤術後狀況，直到癌細胞復發並入侵右眼球才緊急就醫，可是眼球已經潰爛嚴重，必須摘除才能保命。

衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川表示，如果早點追蹤治療，或許就不用摘除右眼了。

單身的陳姓老翁住在養護之家，10年前曾到中部某醫院進行皮膚癌手術，後來中風臥病在床，行動不便，從此未到醫院進行復原追蹤，日前癌細胞復發並侵襲右眼球，但陳翁卻又拖延了一段日子才就醫。診療後才發現，右眼球已經完全失明且潰爛，必須完全摘除，也得進行外觀重建。

彰化醫院副院長、血液腫瘤科醫師樊聖表示，陳翁到院時，因右眼潰爛，外觀極為嚇人，必須緊急治療，否則癌細胞擴散到腦部、肺部，恐有生命危險，可是評估陳翁年紀已大，化療風險高，電療也有放射線危險，恐怕會導致兩眼全盲，因此決定採右眼摘除手術。

呂明川表示，陳翁右眼摘除後順利清除癌細胞，可是右眼眶呈現下陷缺損，必須進行整形手術。一般會取大腿肉進行顯微手術，但陳翁年紀無法負荷10小時的麻醉與手術，只好以頭部右上方的顳肌皮瓣轉移手術填補缺損，再取前額皮瓣重建外觀。

呂明川也說，陳翁若能持續追蹤皮膚癌復原狀況，並馬上處理，或許能避免失明，也能保住眼球，呼籲癌症患者治療後須持續追蹤，周邊親友也應多定期關心提醒，以免遺憾發生。

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  • 因患者右眼球感染太嚴重，因此手術摘除眼球保命。（記者陳冠備翻攝）

    因患者右眼球感染太嚴重，因此手術摘除眼球保命。（記者陳冠備翻攝）

  • 呂明川醫師說明患者的病情。（記者陳冠備翻攝）

    呂明川醫師說明患者的病情。（記者陳冠備翻攝）

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