復學現生機？ 愛滋阿立案發回更審

2017-06-17

〔記者楊國文、涂鉅旻／綜合報導〕原就讀國防大學的一名男學生阿立（化名），四年前被依德行考核未達標準，且申訴逾期，遭校方退學，但衛福部認為該生可能因愛滋病被歧視遭退學，要求國防大學三個月內恢復他「就學機會」等處分，國防大學不服打行政訴訟獲勝訴。衛福部提起上訴，最高行政法院認為原審未查明「就學機會」等內容，昨撤銷發回台北高等行政法院更審。

國防部表示，尊重最高行政法院判決，國防大學待收到判決書後，會配合高等行政法院調查審理。

本案源於這名男學生於一○一年就讀國防大學後，經健康檢查確診感染愛滋病，同年被校方以擅自攜帶筆記型電腦在營區使用，擔任實習幹部又規避檢查、欺瞞師長為由，記兩大過與兩支申誡後，又因操行成績被扣分而遭退學。該生逾期申訴，退學處分確定。

這名學生質疑，是因自己患有愛滋病遭歧視才被退學，向衛福部申訴，衛福部受理後認為歧視成立，處分國防大學三個月內須恢復該生「就學機會」或「和解，進行改善」。國防大學不服衛福部處分，提起行政訴訟。

最高行政法院判決指出，行政處分應明確，衛福部要求「恢復就學機會或與該生和解」，並非要求恢復就學，也未指將退學處分直接撤銷，北高行僅以「恢復該生就學機會」就是國防大學應撤銷或變更退學處分，忽略除退學處分外，尚有其他「恢復就學機會」，有適用法規不當的違法情形。

最高行政法院也認為，該生是否確實因德行不佳遭退學，或者退學有可能和因AIDS遭歧視有關，均須調查清楚。此外，校方雖表示，該生被退學處分的理由，和感染愛滋病無關，但感染者權益保障條例第四條所謂的「歧視」、「不公平待遇」牽涉範圍甚廣，其被退學處分是否有假借合法外觀，而行歧視之實，都應予調查，因此撤銷發回更審。