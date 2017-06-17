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博屋瑪學童想畢業？ 先學會抓豬殺豬

2017-06-17

〔記者李忠憲／台中報導〕全國第一所原住民實驗小學博屋瑪國小，為延續泰雅族文化，昨為第一屆畢業生準備抓豬、殺豬傳統儀式課程當畢業式，十二名學生親自體驗直說：「十分新鮮。」

男生殺豬、除豬毛 女生負責清內臟

博屋瑪國小第一屆應屆畢業生有十二位，校方昨準備殺豬儀式，在部落頭目祈福、耆老及學生家長陪伴下，四名男生先與大人挑戰用套繩捕捉飼養兩年、重達一六○斤的山豬。接著用繩索將豬綁在木頭上扛上車回學校。男學生體驗殺豬放血、火烤除豬毛等，女學生則負責清理內臟等。

畢業生林皓祖表示，抓豬過程十分困難，幸好完成任務。吳喆軒也說，曾在家人婚禮上參與過殺豬，但在畢業式親自完成，他真的體會到文化傳統與先人智慧。

五十歲的家長吳健錫也說，記憶中對傳統只記得六、七成，幸好有博屋瑪，讓文化得以在校往下扎根。

博屋瑪國小校長比令．亞布表示，博屋瑪掛牌實施原住民實驗教育已一學年，除一般學科課程，每週都規劃十一堂泰雅文化課程，有學生甚至生病還堅持到校上課學做陷阱。學校每半年都做一般學科檢測，學生成績都呈上揚趨勢。

比令．亞布說：「學習在部落，生活在文化，實踐在課程！」傳統文化課程可讓學校與部落拉近關係，並讓泰雅文化得以傳承永續。傳統泰雅族男子十二歲就能上山狩獵，殺豬很稀鬆平常。

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  • 博屋瑪國小畢業生準備扛起綁好的豬。（比令．亞布提供）

    博屋瑪國小畢業生準備扛起綁好的豬。（比令．亞布提供）

  • 博屋瑪國小畢業生以噴槍為豬除毛。（比令．亞布提供）

    博屋瑪國小畢業生以噴槍為豬除毛。（比令．亞布提供）

  • 博屋瑪國小畢業生以殺豬儀式作為畢業禮。（記者李忠憲攝）

    博屋瑪國小畢業生以殺豬儀式作為畢業禮。（記者李忠憲攝）

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