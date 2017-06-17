褥瘡患者台北踢到嘉義 醫師嘆醫療崩壞

2017-06-17

〔記者王善嬿、吳亮儀／綜合報導〕嘉義市陽明醫院院長謝景祥前天在臉書爆氣貼文，直指台北某間醫學中心整形外科轉診一名褥瘡患者到陽明醫院，只因他曾幫該名患者開刀裝人工關節，然而褥瘡應是整形外科專業，患者從台北被推到嘉義，讓擔任骨科醫師的他不得不「撈過界」處理，且向衛福部中央健康保險署申報十九天住院診察費，被核刪十六天，感嘆醫療崩壞。

謝景祥盼健保能給予合理給付

謝景祥昨天說，該名八十多歲秦姓阿嬤今年二月因骨折求診，開刀換人工關節後，隔月中風，又住院一週。四月因家屬緣故轉院到台北某醫學中心照護，不料產生表面約五公分但潰爛深及肌肉、骨頭約有十五公分的褥瘡，家屬聽從建議，把患者轉回嘉市、原開刀的陽明醫院。

「是醫療制度的問題！」謝景祥說，起初他很生氣，但想到整形外科也常要照顧褥瘡病患，且他自己也是花一個多小時開刀，申報健保住院診察費、手術費，可能被刪掉，甚至申報十九天只准三天，也能體會整外醫師的處境。「罵他（指整形外科醫師）有用嗎？」貼文是希望中央能了解整形外科等醫療工作者心聲，給予合理的健保給付。

健保署南區業務組專委李建漳說，這名患者家住嘉義，是自行回嘉義就醫、非靠轉診系統從台北的醫院轉到嘉義。對褥瘡的健保給付並沒有規定每天僅能換一次藥，只要醫院評估治療有需要，都會給付。

整形外科醫學會前理事長、北榮整形外科醫師馬旭表示，褥瘡的治療要看致病原因，若是長期臥床患者，因持續壓迫、少變換姿勢，治療後容易再復發，會比較困難。健保署的給付規定很清楚明瞭，但每個患者狀況不同，很難說哪些健保給付或核刪合不合理。