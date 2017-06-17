匹茲堡發明展 我獲獎率第一

2017-06-17

拿下29金、27銀及8面特別獎

〔記者楊綿傑／台北報導〕捷報！台灣參展團在有世界三大發明展之稱的「二○一七美國匹茲堡國際發明展」中，奪得廿九金、廿七銀及八面特別獎。台灣參展作品不僅奪下國際組第一、二名，獲獎率更在大會排名第一，充分展現我國業界與學界的發明實力。

今年匹茲堡發明展有十九個國家（包括中國及南韓兩大生技強國）、近六百件作品參加。

國中生作品 獲青少年特別獎

台灣參展團共有六十六件作品參賽，包含十四家企業、八個學校及個人單位及個人參賽。其中參賽年齡最小的是新北市光仁中學國中部學生，他們以科展作品「VR室內腳踏車」及「小型羽球拍」參賽，不僅受到參觀民眾好評，也獲得青少年特別獎。

其他獲得金牌及特別獎的作品，業界方面幾乎都是生技業者囊括，包括人本自然生技「鹼質好喝」、霈方國際「EDN富勒烯肌因光感生物纖維面膜之香蕉花舒緩精華」、十藝生技「台灣原住民面膜禮盒」、葡萄王生技「改善乾眼症的蟬花」、大江生醫「具預防脂肪肝與肝損傷之iLive龍眼殼萃取物」等。

學校團體獲金牌及特別獎方面包括：慈濟科技大學的「應用於組織修復之葵諾亞芽點生物活性膜」、宏茗企業的「節能減碳、健康、延長保鮮期咖啡烘焙技術與設備」、台北城市科技大學「時光密碼行動光療美白機」。