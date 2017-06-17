| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
近日最顯著降雨！ 21縣市豪、大雨特報 駐巴大使曹立傑帶國旗返台 哽咽「繼續努力...」
 首頁 > 生活

匹茲堡發明展 我獲獎率第一

2017-06-17

拿下29金、27銀及8面特別獎

〔記者楊綿傑／台北報導〕捷報！台灣參展團在有世界三大發明展之稱的「二○一七美國匹茲堡國際發明展」中，奪得廿九金、廿七銀及八面特別獎。台灣參展作品不僅奪下國際組第一、二名，獲獎率更在大會排名第一，充分展現我國業界與學界的發明實力。

今年匹茲堡發明展有十九個國家（包括中國及南韓兩大生技強國）、近六百件作品參加。

國中生作品 獲青少年特別獎

台灣參展團共有六十六件作品參賽，包含十四家企業、八個學校及個人單位及個人參賽。其中參賽年齡最小的是新北市光仁中學國中部學生，他們以科展作品「VR室內腳踏車」及「小型羽球拍」參賽，不僅受到參觀民眾好評，也獲得青少年特別獎。

其他獲得金牌及特別獎的作品，業界方面幾乎都是生技業者囊括，包括人本自然生技「鹼質好喝」、霈方國際「EDN富勒烯肌因光感生物纖維面膜之香蕉花舒緩精華」、十藝生技「台灣原住民面膜禮盒」、葡萄王生技「改善乾眼症的蟬花」、大江生醫「具預防脂肪肝與肝損傷之iLive龍眼殼萃取物」等。

學校團體獲金牌及特別獎方面包括：慈濟科技大學的「應用於組織修復之葵諾亞芽點生物活性膜」、宏茗企業的「節能減碳、健康、延長保鮮期咖啡烘焙技術與設備」、台北城市科技大學「時光密碼行動光療美白機」。

廣告
  • 光仁中學學生在這次匹茲堡發明展榮獲青少年特別獎。 （台灣發明協會提供）

    光仁中學學生在這次匹茲堡發明展榮獲青少年特別獎。 （台灣發明協會提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 匹茲堡發明展 獲獎率
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鮮魚拌飯
開胃菜✧酸辣牛肚絲
吃甜點✧千層可麗餅
如何挑選火龍果？
轉寄

標題：匹茲堡發明展 我獲獎率第一


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月17日‧星期六‧丁酉年五月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.