配合春節 明年寒假延後3天開始

2017-06-17

〔記者林曉雲／台北報導〕受到今年閏六月影響，明年農曆春節來得晚，二月十五日才是除夕夜，為使寒假和春節假期連續，教育部彈性延後第二學期的開學日，全國二百多萬名高中職、國中和國小學生要「先苦後甘」，先多上三天下學期的課，一月廿五日開始放寒假，寒假加春節連放廿七天，大年初六（二月廿一日）再開學。

教育部國教署副署長許麗娟表示，為使學生學習完整，並兼顧家庭假期的安排，把下學期的課先挪到上學期上，這是第三次做這樣的調整。為了方便老師備課，會在明年一月十日之前將教科書送到學校。

許麗娟表示，如果不調整行事曆，那麼二月十二日開學上三天之後，就放春節六天，然後再繼續上課，假期無法連續，會造成家長假期安排的困擾。

一○七年中小學行事曆如下：一月十九日第一學期結束，一月廿二、廿三、廿四日共三天上第二學期課程，一月廿五日寒假開始，二月十五日（除夕）到二月廿日春節放六天，二月廿一日開學。

提前上新課程？打混三天？ 有人歡喜有人憂

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，法令並未規定上下學期各一百天，教育部如果要調整上下學期天數，未必要把課程跟著一起調，上學期多上的三天，老師們可以把上學期的課程加廣或做補強，未必要先提前上下學期的課程。下學期的課程可稍作精簡，一樣能教完，且可避免下學期提前所衍生問題。

張旭政也表示，明年一月廿六、廿七日是大學學測，高三學生不可能上新課程，一定是用這三天來衝刺學測。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，這不是第一次，學校已有經驗，家長不會反對。

新北市徐姓家長則擔心，老師和學生都是等著放大假的心情，三天會不會都在打混？教育部回應，學校仍要照課表上課。