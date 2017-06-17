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吳郭魚病 觀音又兩埤塘中鏢

2017-06-17

〔記者謝武雄、吳亮儀／綜合報導〕桃園市觀音區一魚場的吳郭魚十二日因大量死亡，檢驗後確認感染吳郭魚湖泊病毒（TiLV），是全台首例，昨天附近兩處埤塘又確診感染。農委會防檢局立即成立「吳郭魚湖泊病毒病緊急應變小組」，桃市府則針對這兩處魚池拉起管制線，移動管制兩週。

農委會成立應變小組

昨天到觀音勘查的農委會副主委黃金城說，TiLV病毒對魚是嚴重的感染病，主要病徵是食慾降低、魚體活動力減弱、眼球出血及混濁、表皮損傷或潰瘍等。若養殖環境不佳，死亡率高達九成，但不會傳染人類。依目前疫情研判，三個案例場侷限在桃園市觀音區，沒有擴散情形。

桃園市觀音區福山路三段八之二十二號池飼養的吳郭魚，確診感染TiLV，桃園市農業局針對周邊三公里內的十五口魚池擴大檢驗，發現八之二十一號池及八之新三十號池飼養的吳郭魚也出現TiLV陽性反應。這兩口感染的魚池除了飼養吳郭魚，也混養大頭鰱、草魚、烏溜、鱸魚等。

八之二十一號池由莊姓業者飼養八萬尾吳郭魚，八之新三十號池由許姓業者飼養十六萬尾吳郭魚，兩口池塘都是剛發病，八之二十一號池已有零星魚群死亡。

農業局長郭承泉呼籲養殖業者勿購買來歷不明的魚苗，新魚苗要隔離飼養、觀察兩週以上，養殖池要保持良好水質、合理放養密度，發現異常要立刻通報。

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  • 桃市府將魚池拉封鎖線進行移動管制。（桃園市府提供）

    桃市府將魚池拉封鎖線進行移動管制。（桃園市府提供）

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