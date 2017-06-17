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明年起測速標誌 陸續換新裝

2017-06-17

為解決測速取締標誌全台不一的亂象，交通部已公告修正道路交通標誌標線號誌設置規則，未來測速照相前，將新增三角形測速相機圖案標誌。

此外，明年元旦開始所有新設號誌牌，皆會更改為圖案標誌，更方便辨識。現行舊號誌牌則依照使用情況自然淘汰。

根據規定，若採固定或非固定科學儀器取締超速，一般道路需在測速相機前100到300公尺、國道和快速道路須於取締相機前300到1000公尺處，設置測速取締標誌預告。交通部表示，現行規定只要於測速取締前有告示即可，所以更換新標誌牌並不會影響取締。

（記者鄭瑋奇）

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  • 看到這標誌記得注意車速，明年元旦起測速標誌將陸續換新裝（記者鄭瑋奇攝）

    看到這標誌記得注意車速，明年元旦起測速標誌將陸續換新裝（記者鄭瑋奇攝）

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