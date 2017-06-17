護岸掏空、擋土牆下陷 仁愛鄉今停班課

〔記者佟振國、吳亮儀、朱沛雄、吳俊鋒／綜合報導〕梅雨接連狂炸，南投縣仁愛鄉南豐村眉溪護岸多處掏空或流失，十六戶民宅面臨洪水威脅，公所昨已強制撤離廿餘位居民；精英村台十四線往廬山部落路面、擋土牆則嚴重下陷龜裂，公所已請公路總局埔里工務段緊急搶修，並宣布今（十七）日全鄉停班停課。
洪水威脅16戶民宅
仁愛鄉南豐村長郭明德表示，眉溪護岸多處於首波梅雨災害時已有破損，這次又連下三天大雨，災情擴大，眉溪右岸的十六鄰護岸與共構道路，被洪水沖毀、掏空約一百公尺，已逼近岸邊的住家，六戶居民對外交通中斷，只能靠徒步與接駁。左岸的十二鄰護岸，也因溪水暴漲改道，吞沒岸邊農田，護岸持續下陷崩塌，上方十戶民宅距離崩塌護岸最近的建築大約只剩一公尺。溫姓住戶表示，前晚大家都徹夜難眠，冒雨勘查發現農田已流失，趕緊收拾行李準備避難。
鄉長江子信表示，已緊急報請上級水保局、第三河川局吊掛消波塊暫時保護，並先撤離十六鄰約廿位居民，十二鄰的危險戶也要有撤離準備。
精英村台十四線往廬山部落，昨有多處路面下陷龜裂、擋土牆崩裂，寬度最大約廿公分，當地原屬母安山地層滑動區，居民擔心連日豪大雨使地層滑動加劇，一旦道路中斷，近二千居民必須繞道狹窄農路、產業道路進出，費時又危險，公所已報請搶修。
梅雨鋒面也讓桃園國際機場醜態畢露。第二航廈出境大廳昨日有幾個報到櫃台上方發生雨水滲漏，機場公司以塑膠收納箱盛接漏水，但只用兩根木棍架起來，讓在底下作業的地勤人員膽戰心驚。接獲反映後，機場公司下午已換成吸水棉，並解釋是矽膠條老化導致，放晴後就會改善。
農損累計774萬 雲林最慘
連日大雨影響，農委會統計農損累計約七七四萬元，雲林最嚴重，主要受損作物為一期水稻。蓄水率逾八成五的曾文水庫昨則進行調節性洩洪。南化水庫前天中午就超過一百八十公尺的滿水位，從壩頂的Ｕ型堰體自然溢洪，提醒下游居民遠離河岸。