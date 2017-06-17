進入鋒面危險期 今明雨勢最大

2017-06-17

下週三、四鋒面才會逐漸遠離台灣

〔記者蕭玗欣／台北報導〕梅雨鋒面持續盤旋中台灣，昨晚起，西南氣流持續發威，氣象局預告，未來四天台灣都在鋒面威脅之下，尤其今、明兩天將是這波鋒面影響最劇烈的時候，西半部有豪雨、甚至大豪雨（廿四小時累積雨量達三百五十毫米以上）等級雨勢發生，特別是中南部山區，要慎防大豪雨帶來的災害。

中南部山區 慎防災害

氣象專家吳德榮也指出，即將進入鋒面危險期，昨天下半天開始到下週二西南氣流帶來更多暖濕空氣，將是這波鋒面最具威脅的一段時間。

吳德榮表示，這波梅雨鋒面前兩日降雨雖不如前一道鋒面，卻不一定比較弱，因為昨天才開始進入「第二波」梅雨，天氣最劇烈、降雨最強的一段時間；主要是因為西南氣流輸送較多低層暖濕空氣，不但造成地面氣壓的下降，也反映「上重下輕」更不穩定的大氣，其所發展出的中、小尺度對流系統將更為劇烈，累積的雨量也可能更多。

下週一北移 北海岸留意

氣象局表示，下週一、二鋒面略微北移，北海岸地區要注意大豪雨發生機率，西半部地區及中南部山區仍要提防局部豪雨發生；下週三、四鋒面會逐漸遠離台灣，對流減少，各地雨勢可望稍微緩和。吳德榮則預測，下週三南方氣團略微增強，鋒面逐漸北退到北部外海，但西南氣流仍帶來不穩定的天氣狀況。氣象專家彭啟明分析，下週五之後將恢復成夏季型午後雷雨的天氣。

行政院院長林全昨天到氣象局聆聽相關報告，提醒農林漁牧方面準備工作要盡可能完備，水利署及地方政府也要提高警覺；也請地方政府根據農委會公布的警戒區做好撤離準備。