有沒有高血壓？ 要定期且正確量測

2017-06-16

圖‧文／顏群芳

台灣十大死因當中，和高血壓直接有關或密切相關的疾病就占了一半以上，包括腦血管病變、心臟疾病、高血壓性疾病、糖尿病，以及腎臟病。

要知道自己是否有高血壓的毛病，最簡單的方式就是要定期量血壓，但量血壓也是有些細節需注意，以免檢測出來的血壓不準確。

◎量血壓需注意的細節

●測量前：一般建議，在測量血壓前30分鐘，避免進食、喝咖啡、茶等刺激性飲料或抽菸，也要避免運動，前5分鐘就預先坐在舒適且有靠背的椅子上，且雙腿不能交叉、翹腿，應自然平放在地上，記得要先去小便，絕不憋尿來量血壓。

●測量中：壓脈帶要環繞於上臂處，跟心臟處在同一水平位置，不能高或低於心臟，且壓脈帶下緣需距離肘關節兩指幅寬，心情保持輕鬆，且量血壓過程中不與他人聊天或看電視，以免增加血壓的變化。

●測量後：每次量血壓都需測量兩次以上，中間要間隔3分鐘，並記錄下來，取其平均值。

測量的時間建議可選在早晨起床一小時內，與夜晚入睡前各量一次，重點是要在每天固定同一時間測量，而單一次的血壓值偏高，未必就是高血壓，血壓需經多次記錄平均，才是正確的血壓值。

通常建議在家測量一至兩星期或長達一個月較有參考價值，而檢測的儀器也要定期檢查與校正，最好經以下國際血壓準確度驗證機構認證，例如美國醫學儀器協會、英國高血壓學會、歐洲高血壓學會，才具有公證力。

高血壓是沉默的殺手，唯有定期量血壓，才能遠離高血壓的威脅。

（作者為為恭紀念醫院藥師）