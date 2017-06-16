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寶寶「泌尿道感染」 尿尿黃黃飄腥味

2017-06-16

記者張議晨／台北報導

寶寶尿尿飄腥味，當心泌尿道感染在作祟！3個月大的皓皓，最近幾天尿布上都會出現黃綠色分泌物，且尿液還會飄出腥臭味，就醫檢查發現，原來是包莖造成泌尿道感染，不僅尿道口前端出現紅腫，還有輕微膿尿與血尿。醫師提醒，1歲以下男童感染機會比女孩高5倍，久拖恐會造成腎臟損傷，建議1天至少需褪開包皮清洗2次，減少感染機會。

收治病例的書田診所小兒科醫師戴季珊指出，1歲以下男孩因常出現「包莖」，包皮清潔不易，常常導致泌尿道感染，男孩發生比率比女孩高3至5倍；不過女孩因生理結構關係，1歲後泌尿道感染機會則為男童10倍。

1歲以下泌尿道感染症狀不明顯，食慾差、嘔吐、腹瀉、不明原因發燒、尿布有黃色分泌物、異味等都有可能是症狀。除生理結構易引發泌尿道感染外，生活習慣也會加重感染風險。

戴季珊解釋，寶寶在戒斷尿布時期，因為不知道何時如廁而憋尿、憋便也會增加感染風險。另外常穿著緊身褲，或是如廁後衛生紙由後往前擦拭、便秘，也易造成感染。

戴季珊說，為避免感染，父母每天應幫寶寶清潔包皮，由於包皮與龜頭相連，輕輕將包皮褪至尿道口，再用肥皂輕輕擦拭即可，「切勿大力後推，造成破皮流血」。若寶寶泌尿道反覆感染，尿尿像「吹氣球」，則建議割除包皮。

另外，天氣悶熱，常有父母為省錢，等到寶寶「尿2次」才捨得更換尿布，戴季珊提醒父母，夏天每2至3小時就要檢查尿布，一有尿液就要立即更換。

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  • 醫師提醒，若寶寶尿液顏色有異甚至飄出「腥味」，恐是泌尿道感染上身。（記者張議晨攝）

    醫師提醒，若寶寶尿液顏色有異甚至飄出「腥味」，恐是泌尿道感染上身。（記者張議晨攝）

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