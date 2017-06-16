大熱天激烈運動 當心「橫紋肌溶解症」

2017-06-16

圖‧文／陳彥名

時序進入盛夏，不但天氣炎熱容易脫水、中暑，運動時，更要注意是否過量。激烈運動後，往往肌肉痠痛，但若疼痛越來越嚴重，就必須小心「橫紋肌溶解症」。

上班族「志銘」參加馬拉松賽事，奮力在太陽底下跑完全程，回到家後，不但全身肌肉疼痛，還有點噁心、嘔吐，同時小便變少，且顏色變成可樂顏色，趕緊到醫院就醫檢查，赫然發現腎功能異常，初步判斷是橫紋肌溶解症導致的急性腎損傷，緊急住院治療。

「橫紋肌溶解症」是指骨骼橫紋肌細胞損傷、壞死，導致細胞內的肌球蛋白大量滲漏出來，循環到全身以及尿液中，對身體組織產生傷害的病症。

當肌球蛋白出現在尿中時，尿液顏色會呈現類似可樂顏色的深棕色；如果肌肉破壞太厲害，肌球蛋白的濃度太高時，就會導致腎功能損傷，甚至導致急性腎衰竭，而出現尿少，甚至無尿的現象。

造成橫紋肌溶解症的原因大部分與激烈運動、肌肉過度使用，或是肌肉受到外傷擠壓損傷有關。

臨床症狀一般為肌肉疼痛、無力及壓痛感，少數人甚至肌肉嚴重腫脹而引起腔室症候群，需要筋膜切開術。受損的肌肉細胞內容物釋放至血液中還可能會引起發燒、噁心、嘔吐、心律不整、意識不清等症狀。

橫紋肌溶解症的治療主要是預防急性腎衰竭發生，給予大量的點滴輸液改善體液不足，再配合利尿劑的使用，同時鹼化尿液，可促進肌球蛋白的代謝，避免肌球蛋白沉澱在腎小管，減少對腎臟的傷害。

隨著跑步運動的興起，橫紋肌溶解症成了很多入門者的危險陷阱，馬拉松是體力消耗極大的一項運動，很多參與者平時鍛鍊不足而超過身體負荷，在比賽中會出現種種不適，輕者脫水中暑，重者導致橫紋肌溶解症，甚至心臟驟停猝死。

切記運動不可太過劇烈，須多補充水分，感到身體不適，絕對不要勉強，若有可樂顏色尿液出現，須盡速就醫。

（作者為衛福部彰化醫院骨科醫師）