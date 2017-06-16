代理教師少2個月薪 全教總：應發足

2017-06-16

全國有2萬多名代理教師，多只能領10個月薪水，暑假被迫失業無薪2個月，教育部去年底協調各縣市朝「發給一年薪水」方向規劃辦理，但全國教師總工會理事長張旭政昨天抨擊，除了教育部管的國立高中職照辦外，各縣市均「不鳥」教育部，全教總要求從今年8月起的新學年應給予完整一年的聘約、發足12個月薪水。

教育部次長林騰蛟受訪回應，教育部核給代理教師薪水都是給足12個月，但地方政府所屬學校聘用代理教師，權責和經費都屬於地方政府，各縣市政府有其財政考量，教育部尊重地方政府。（記者林曉雲）