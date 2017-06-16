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雨勢再增強！ 20縣市發布豪、大雨特報
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北農蔬菜到貨量減 菜價一週大漲4成

2017-06-16

〔記者黃建豪、陳冠備、吳亮儀／綜合報導〕這波鋒面，中部地區雨勢頗大，不僅苦了蔬菜產區農友，台北農產運銷公司昨蔬菜到貨量僅一一八五噸，比平常少了約四分之一，總平均交易價達每公斤卅四．八元，相較八日的廿四．三元，一週內就大漲逾四成，逼近卅五元的菜價平抑措施啟動標準。

彰化溪湖果菜市場總經理楊國強指出，週二起蔬菜交易量每日減少約一成，昨交易量八萬三三九四公斤，仍屬正常，但消費性恐慌下，昨蔬菜每公斤拍賣價廿七．五元，今年新高。

北農公司指出，因產地下雨，採收不易，昨市場到貨除絲瓜、苦瓜增加外，高麗菜、大白菜、蘿蔔、竹筍、小白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜、甘薯葉、花胡瓜、茄子、甜椒、番茄、玉米等全部量減。

葉菜類漲價最為明顯，高麗菜每公斤平均交易價格上漲約一元，小白菜上漲七元、青江菜大漲十一元。昨台北市龍泉市場菜販一把青江菜賣卅元以上，讓人吃不消。

菜價蠢動 農委會訂35元天花板

農委會農糧署表示，已掌握三千六百公噸滾動式倉儲蔬菜，若交易價格高於卅五元，將適時釋出調配 。

彰化埤頭鄉盛產包心白菜，種植面積近兩百公頃，上週第一波梅雨侵襲，近半產區泡水，相隔一週梅雨再犯，昨日埤頭供銷中心包心白菜到貨量約三公噸，是平日供貨的十分之一，果菜合作社到貨量約四十六公噸，也與平日一、二百公噸相去甚遠。

「真的沒有菜了！」許姓農民表示，梅雨鋒面後帶來的卅五度高溫氣候，造成包心白菜根部加速腐爛，沒想到第二波梅雨鋒面又來了，真的很無奈。

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  • 原本是旱作的玉米田，因大雨來襲，雲林沿海許多剛栽種的玉米全泡在水裡。（記者陳燦坤攝）

    原本是旱作的玉米田，因大雨來襲，雲林沿海許多剛栽種的玉米全泡在水裡。（記者陳燦坤攝）

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