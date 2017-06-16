鋒面+西南氣流發威 今明嚴防雨彈狂襲

2017-06-16

〔記者蕭玗欣、陳燦坤、廖淑玲、李欣芳／綜合報導〕梅雨鋒面加上強大西南氣流發威，全台今、明兩天將迎來最劇烈雨勢。氣象局表示，今、明兩天各地都會出現全面性降雨，明天更將出現這波降雨最大值，尤其西半部要嚴防豪大雨發生機率，做好防災準備。

氣象專家吳德榮也警告，今天下半天到下週一的西南氣流最強，旺盛對流系統將帶來更劇烈的降雨，預計鋒面要到下週三才會逐漸北退，但西南氣流仍持續影響全台，零星降雨仍會持續。

滯留鋒面持續徘徊台灣上空，氣象局昨一度針對全台廿一縣市都發布豪大雨特報，昨日旺盛對流主要集中在中部地區，台中、雲林一帶持續有較大雨勢，其中雲林東勢鄉、台西鄉、台中和平區昨一整天大雨下不停，全台昨日有超過卅個測站日累積雨量超過一百毫米，光是雲林縣就有七個測站的日累積雨量破百毫米，台中和平區的兩日累積雨量則已累計達四四五．五毫米。

明天全台雨勢來到最大值 南部感受會更為強烈

氣象局分析，今、明兩天西半部地區雨勢還會增加，有豪雨、大豪雨以上發生機率，明天全台雨勢來到最大值，南部感受也會更為強烈。

雲林沿海昨天上午雨勢又大又急，東勢等沿海鄉鎮部分農田排水溝渠積水溢出，倒灌入田間，剛栽種的玉米、西瓜、花生等作物全泡在水裡，褒忠鄉也傳出復興國小校園因淹水及膝緊急停課。

大雨下不停，東勢、四湖、口湖及水林等沿海鄉鎮排水溝溢流，部分農田昨日已一片汪洋，黃濁的泥水幾乎淹沒田間。栽種西瓜的楊姓農民感慨，這一季辛勞恐全泡湯。花生現在剛進入採收期，多數還留在田間尚未採收，林姓農民看到農田淹水心情沮喪。

林揆要求 儘早啟動預防性疏散撤離等避災措施

行政院長林全昨取消原本排定的桃園、澎湖等前瞻基礎建設的下鄉行程。他表示，上一波梅雨鋒面帶來的雨量很多，已使山區土壤含水量達到飽和，土坡災害的風險提高，請各權責機關提高警覺，嚴密監控，並儘早啟動預防性疏散撤離等避災措施。