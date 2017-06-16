工業用劑漂白豆芽菜 賣出50萬斤

2017-06-16

〔記者謝君臨、賴筱桐、陳昀、李欣芳／綜合報導〕新北市新店元品農業企業社，涉嫌於去年底起，與桃園蘆竹的安心豆芽農場、中壢的地下工廠馮姓菜商，以工業用低亞硫酸鈉（俗稱保險粉）漂白豆芽菜，藉以延長效期並增添賣相，再賣給果菜市場。

業者坦承︰豆芽菜易變色 漂白後賣相佳

台北地檢署昨指揮調查局搜索元品等處，以犯罪嫌疑人身分約談元品負責人孫振擎等七人，查扣五十公斤裝二十八桶工業用漂白劑，問題產品約六千二百八十公斤（約一萬零四百台斤）。

複訊後，以「食安法」罪嫌諭令安心豆芽農場負責人李沅祐父子各以廿萬元、五萬元交保，地下工廠負責人馮增喜十萬元交保。元品負責人孫振擎及其父孫蒼松各一百萬元交保，孫母孫林阿英、孫妻許婷宜各五十萬元交保。

業者應訊時均表示：「豆芽菜容易變色，賣相差就不會有人買，所以才會使用。」坦承豆芽菜確有浸泡工業用漂白水，產品再以一台斤八到十元不等價格販售。

元品賣給雙北市傳統果菜市場，每日銷售量約為兩千台斤；另兩家業者則販售予力行市場、中壢果菜市場、基隆果菜市場，以及點線麵餐飲公司等處。衛生局試算，扣除假日一年以兩百五十天計算，業者已售出五十萬台斤違規產品，全被消費者吃下肚。

去年違法漂白 元品負責人百萬交保

檢調調查，元品等三家業者為家族企業，均已執業多年，涉嫌自去年底開始，以保險粉漂白豆芽菜，其中元品還販售綠豆、保險粉等產品給安心豆芽農場及地下工廠，為三家業者中規模最大的。

檢調昨凌晨突襲元品等三家業者，當場發現員工正在用保險粉漂白豆芽菜，並在元品發現八桶保險粉，浸泡後豆芽菜五十公斤裝四十一箱、三十公斤裝廿三箱，共計兩千七百四十公斤。安心查獲十一桶工業用保險粉，水洗豆芽菜五百斤及乾篩豆芽菜四千五百斤；另於馮姓業者處查獲九桶保險粉及豆芽菜九百斤，均已全數查封。

最近多起食安事件，都是民眾舉發，顯示高額檢舉獎金奏效。政府推動「食安五環」政策，行政院長林全昨在主持院會強調，應重懲黑心廠商，並對自律廠商給予獎勵，他請相關單位研議方案，讓廠商有誘因主動自律。