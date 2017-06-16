汽車貨運、瓦斯零售與批發／三行業今起納彈性工時

2017-06-16

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部在民國九十二年時曾指定製造業等廿四個行業適用八週彈性工時，時隔十四年後，才又將汽車貨運業新納入適用，另外，以前未適用勞基法的瓦斯零售業與批發業亦納入適用四週彈性工時，預計今天將正式公告新制，估有八萬多名勞工受影響。

勞動基準法規定每七天應有一天例假，去年取消例假可在兩週內挪移的舊函釋，就有不少企業發現排班出現困難，今年起又增加「一例一休」新規定，更造成企業怨聲載道。例如汽車貨運業者淡季與旺季工作量落差大，人力運用需要彈性；桶裝瓦斯業者更因為法令限制零售店面只能存放六桶瓦斯，且民眾叫瓦斯都集中在煮飯、洗澡時段或假日時間，瓦斯零售業與瓦斯批發業從業人員少，都迫切需要彈性調度人力。勞動部因此在三月中旬做出調整預告，今天將公告實施。

八週彈性工時 每週仍要七休一

勞動部指出，若實施八週彈性工時，每週仍要「七休一」，但單週正常工時上限可提高為四十八小時、最長連上六天班，「一例一休」中的休息日可在八週內挪移，因此可「每週一例」、「八週八休」。

四週彈性工時在二週、四週、八週三種彈性工時制度中，則是彈性最大，每天正常工時可至十小時，另只規定「二週二例」、「四週四休」，因此可免除「七休一」的硬性規定；最極端情況下，若四週內的休息日都獲得勞工同意而停休加班，且把例假放在四週頭尾，將可能出現勞工可連上廿四天班也不違法，但勞動部強調，這種安排需經勞資協調同意，還沒聽過有企業這樣做。

四週彈性工時多數適用行業都屬服務業，目前已指定加油站、銀行等四十個行業適用，勞基法還特地明定「八十五年十二月廿七日修正施行前」未適用勞基法的行業才能適用，這次是一○四年三月以後再次新增瓦斯零售及批發行業。

勞動部提醒，個別企業實施彈性工時仍須經工會或勞資會議同意，且應事先與勞工約定挪移方式，否則可能遭罰款兩萬到一百萬元。