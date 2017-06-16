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雪隧科技執法 抓到飆速183公里

2017-06-16

啟動18分鐘 就抓到第一起

〔記者林敬倫、鄭瑋奇／綜合報導〕國道五號雪山隧道科技執法系統昨天上路，系統啟動後十八分鐘，一輛BMW休旅車「搶頭香」，飆出一百廿二公里時速，超速卅二公里，被開罰三千到六千元，首日最快車速一百八十三公里，屬嚴重超速，最高罰款兩萬四千元。

共16組鏡頭 拍到後再人工判讀

雪隧科技執法系統南北車道各有八組，每組有雷射及雷達兩種攝影鏡頭，拍到違規畫面後再用人工判讀，凌晨零時啟用，零時十八分，就有駕駛人超速被拍到。

首日取締逾136件 一個月後收罰單

截至昨天下午三點止，科技執法取締件數一百卅六件，包括時速超過一百公里（速限九十公里，有十公里寬容值）超速違規九十八件、低於七十公里龜速車卅四件、惡意逼車四件，最快車速一百八十三公里，超速九十三公里。

國九隊交通組長賴福炎說，雪隧科技執法系統把「變換車道」、「超速」、「龜速」和「惡意逼車」，列為四大取締項目，一般違規項目三千到六千元罰款，時速一百五十公里、逼迫前方車輛讓道的惡意逼車，處以六千到兩萬四千元罰款，違規車主在一個月後便會收到罰單。

四大取締項目 惡意逼車罰最兇

賴福炎說，雪隧內行車時速若有七十公里以上，與前方車輛距離低於十公尺，將被認定是惡意逼車，如果塞車造成車距太近，車主不會受罰，警方會依照隧道內車況，研判是否違規，不會損害用路人權益。

公警局分析，根據一○三至一○五年雪隧事故分析，北上方向隧道外的肇事率約為隧道內肇事率的二‧二倍，南下方向隧道外肇事率約為隧道內肇事率的一‧二倍，顯示執行較嚴格的行車安全規定確可提高安全績效。因而自昨起實施雪隧科技執法，希望更提升雪隧內行車安全。

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  • 雪山隧道取締項目與罰鍰

    雪山隧道取締項目與罰鍰

  • 雪隧科技執法昨上路，竟測到有駕駛飆速183公里。（記者林敬倫翻攝）

    雪隧科技執法昨上路，竟測到有駕駛飆速183公里。（記者林敬倫翻攝）

  • 科技執法系統找出疑似違規車輛後，再由警員依隧道內車況判斷是否違規屬實。（記者林敬倫攝）

    科技執法系統找出疑似違規車輛後，再由警員依隧道內車況判斷是否違規屬實。（記者林敬倫攝）

  • 國道5號雪山隧道的科技執法系統，昨天凌晨正式上路，沒想到開始取締不到20分鐘，警方就開出了首張違規罰單。（記者林敬倫翻攝）

    國道5號雪山隧道的科技執法系統，昨天凌晨正式上路，沒想到開始取締不到20分鐘，警方就開出了首張違規罰單。（記者林敬倫翻攝）

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