罹低位直腸癌 不必再整肛切除

2017-06-15

圖．文／王愷晟

大腸直腸癌是台灣人發生率第一名的癌症，每年發生人數約1萬5000人。在這些患者中，有30%-40%發生在直腸，其中「低位」直腸癌（離肛門口約5-6公分以下的直腸癌）最讓病人感到害怕。

在10多年前，病人一旦被診斷出罹患低位直腸癌，只能接受「腹部會陰部切除手術」，也就是從屁股把整個肛門、直腸挖下來，病人術後得一輩子戴著「腸造口」；如今，隨著醫學進步，針對低位直腸癌有了新技術，可以增加肛門保留的機會。

◎經肛門直腸腫瘤手術：看不到傷口的手術

這種微創手術是從肛門找到腫瘤，把它挖下來再縫合腸道。它算是一種局部切除手術，術後恢復很快，甚至不用住院，適合「相對早期」的癌症，或是較大的腫瘤性息肉（大腸鏡無法切除）；若是太晚期的腫瘤（例如淋巴轉移）用這種方法開刀，這樣做只能當作症狀治療，解決異物感或排便不順，未來恐怕容易轉移或復發，因此術前需要與醫生充分溝通，確立治療的目標。

其適應症包含︰

●中低位直腸腫瘤或息肉（離肛門口10公分內）。

●腫瘤直徑小於3公分。

●腫瘤占據腸道圓周小於1/3。

●腸壁侵犯深度在肌肉層以內。

◎經肚臍與肛門手術︰雙管齊下、上下夾攻

若是要做根治性切除、但不想要做永久性人工肛門的患者，可以與醫師討論，先進行放射線與化療，讓腫瘤縮小後再進行手術。尤其以近來結合腹腔鏡和經肛門手術，發展出的「經肛門全直腸繫膜切除手術」；一方面從腹腔把腸子分下來，另一方面從肛門來切除腫瘤和腸繫膜。

和一般腹腔鏡比起來，它的好處有：

●腫瘤周圍的組織可以剝離得更完整。

●增加神經保留的機會，減少泌尿、生殖器官的破壞。

●經由肛門拿出組織，傷口更小（肚子傷口最大約1.5-2公分）。

●從腹腔與肛門雙管齊下，手術時間大幅縮短。

這種手術必須做暫時性腸造口，等腸吻合長好後，再把造口關回去。

隨著時代進步，得到低位直腸癌已經不能和終生人工肛門畫上等號。

外科醫師可以像裁縫師一樣，為每個病人量身訂做出最好的手術技術。

病人只要勇敢面對，及時處理，一定可以在治療與生活品質間找到平衡點。

（作者為彰化基督教醫院大腸直腸外科主治醫師）