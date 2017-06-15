一肚子大便 支架救急通樂

2017-06-15

記者林惠琴／台北報導

當心臟血管發生阻塞時，通常會利用心臟支架手術開通，而大腸阻塞造成滿肚子大便，也可以透過大腸支架手術「通便」！

一名罹患胃癌的56歲男性，雖然3年前已經接受手術治療，但仍不幸復發，且長達4公分的腫瘤環繞大腸一圈包覆，形成壓迫，引發大腸阻塞，結果近一週未排便，腹痛不已，趕緊掛急診，原本應該要裝置人工肛門，但醫師運用支架手術順利通暢腸道，患者當晚就成功自然解便。

馬偕紀念醫院大腸直腸外科資深主治醫師賴正大表示，受到大腸或腹腔內其他來源的腫瘤擠壓影響，大腸可能會被撐大，導致腹部脹痛，甚至腸道破裂，引發腹膜炎；過去這類患者主要藉由人工肛門手術，將糞便「導流」至體外，但人工肛門容易產生側漏、異味等問題，造成社交不便，因此不少患者會抗拒。

賴正大指出，腸道支架手術的概念類似於心臟支架手術，先以內視鏡將腸壁撐開後放入支架，待支架通過腫瘤後，原本阻塞處就會被打通。通常手術時間約1小時，術後住院1至3天觀察有無支架移位、出現腸穿孔或腫瘤破裂，以及進食順利與否、腹部脹痛是否改善等，部分術後會有少量出血或大便有血絲，仍屬正常現象，不必擔心。

賴正大強調，大腸癌患者約10%會發生大腸阻塞，因此目前大腸支架手術主要應用於大腸癌患者，但轉移性胃癌、子宮內膜癌等其他部位病灶而導致大腸阻塞的病人，也可視情況使用。

不過，賴正大提醒，大腸支架手術健保無給付，必須自費約10萬元，且腫瘤若大於7公分、位於路徑遠且接近小腸狹窄處的右側大腸或在肛門口10公分左右，則較不適合，因此必須與醫師充分討論，確認情況再進行後續治療。