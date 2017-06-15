街頭藝人落榜 潘美辰「鼓」舞自己

2017-06-15

〔記者陳慧玲、陽昕翰、楊淳卉、凌美雪／綜合報導〕出道將近卅年的歌手潘美辰上個月去考街頭藝人證照，考完就預感自己不會過關，前天台北市文化局公布審議結果，她果真落榜，引起熱議，甚至有音樂界人士重砲抨擊「評審誤國」。潘美辰則平常心看待：「就當一個經驗，我不會再去考，還是會繼續用打鼓交朋友。」

音樂創作職業工會總幹事彭季康昨在臉書兩度發文重批：「評審誤國」，將矛頭指向評審品質。

潘美辰說：「這個考試沒過，就表示我更需要認真在大舞台上。」她透露，如果無法在街頭打鼓，歡迎愛好打鼓的朋友來跟她一起玩，希望暑假結束前在台灣舉行一場個人打鼓秀，已在探勘場地。

鼓后︰考第四次才上

有「鼓后」封號的網紅羅小白昨談到：「每個縣市的街頭藝人考試難度不大一樣，台北市最難，我台北市考第四次才上。考試時評審老師的要求也會因人而異。」

民進黨立委林俊憲則接獲民眾陳情，日月潭風景區的街頭藝人排班制度不合理，竟有同一表演者以不同表演名稱、相同表演內容，佔據大量場地及表演時數，排擠其他藝人表演機會。

林俊憲指出，經查，「日月潭樂團」、「阿里山樂舞團」4位成員完全一樣，再加上1位成員，又組成「阿蜜斯樂舞團」、「寶島樂舞團」，但日管處僅就樂團名稱來進行排班。另有部分縣市開放持外縣市街頭藝人證者可直接換照，但每個縣市審查標準不一，合格率也有極大落差。

文化部表示，現行街頭藝人管理由地方政府分別辦理，然而，地方政府進行街頭藝人管理的目的，如若為街道使用及公共空間管理，那麼，目前針對表演者進行技能評比的考照制度應該檢討。文化部將在下一次全國文化局長會議中提出討論，推動制度的變革。