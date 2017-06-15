十二年國教 學生反而學習疲勞

2017-06-15

〔記者陳炳宏／台北報導〕十二年國教上路將滿6年，但兒盟昨公布「2017年台灣學童學習狀況調查報告」，受訪學童學習疲勞平均10.81分，較2011年增加，50.4%的5至8年級學童出現學習疲勞情形，甚至有1成3兒少已達「學習過勞」程度，其中以國中生與六都學生較嚴重。

1成3兒少「學習過勞」

調查也顯示，「家長期望大」是造成學習疲勞主要元凶，兒盟呼籲家長要多關心但少給壓力，教育部則表示，8月起將推動「延後上學」政策，至少一週有2天會讓學生自主討論如何運用早自習時間，不列入出缺勤紀錄。

補習累垮、睡眠不足、家長期望大

兒盟執行長陳麗如指出，調查顯示27.7%孩子覺得課業讓情緒疲累，逾36%孩子在上完一天課和補習後感覺累垮。在「缺乏學習動力」方面，近4分之1孩子表示對課業越來越提不起興趣，比例變高；13%孩子出現了失眠、睡不好、頭痛、胃痛等身心症狀，產生自我傷害或一死了之念頭的孩子甚至有6.5%。

兒盟也提出，造成學習疲勞的元凶，包括「家長期望大」、「長期睡眠不足」、「孩子自我期許高」等。其中「家長期待」6年來增加最大，包括家長會比較分數、名次的比例都高出1成；睡眠時間少於6小時與孩子需補習的比例也都增加。唯一可肯定的是，孩子反映每天考試比例從48%降到29%。

兒少白皮書︰台灣1天死5童

此外，家扶基金會歷經3年調查執行，昨天公布《台灣兒少權益白皮書》，其中我國兒少福利預算僅美國的3分之1，且1年有近2千名孩子死亡，家扶基金會執行長何素秋沉重表示，台灣雖然醫藥發達，但平均一天5個孩子死亡，「這是國家的恥辱」，呼籲政府應建立死亡檢視機制。

何素秋指出，我國兒少佔總人口數17.2%，兒少預算卻僅佔政府總預算2.4%，其中兒少福利支出僅佔0.2%，與聯合國經濟合作暨發展組織（OECD）國家平均值2.6%相較，台灣兒少福利敬陪末座。

何素秋也呼籲政府應建立死亡檢視機制，並建立資料庫；中長程應把如兒童虐待等兒童非自然重大傷害納入檢視，可從兒少死亡個案分析，找出要如何預防孩子死亡與重大傷害。