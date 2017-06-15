彰濱環保公司助弱行善 回收毒廢油賺暴利

2017-06-15

〔記者張聰秋／彰化報導〕高雄市環保局南區資源回收廠焚化爐爆炸案衍生案外案，中部地區一家環保公司涉嫌非法回收處理有害事業廢棄油料，檢警和環保局人員同步搜索彰濱工業區工廠和雲林縣辦公室，當場查扣200桶、約40多公噸的易燃性有害廢油，昨依違反廢棄物清理法將蔡姓負責人和林姓經理移送法辦。

諷刺的是該公司連續數年捐助行善，捐物資給彰化縣線西鄉、伸港鄉低收入戶，每年捐約20多萬元清寒獎學金，居民獲悉心目中的善人捲入廢油官司，直呼難以置信。

上月中旬，環保局稽查員前往工廠稽查，發現廠內堆置大量鐵桶，打開鐵桶飄散濃厚刺鼻的臭味，廠方辯稱是熔解廢塑膠使用的物質原料，但無法提供單據佐證。

現場採樣化驗結果，發現廢油閃火點小於40℃，為易燃性有害事業廢棄物，並非物質原料，依照廢棄物清理法第46條第4款，未依規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，即涉嫌違法。

前天檢方指揮環保局和警方等人員，搜索線西和雲林辦公室，查扣一大疊帳冊與收受處理有害事業廢棄物資料。

彰化縣環保局長江培根指出，業者公司名稱和營業項目，乍看會讓人誤認是從事回收處理有害事業廢棄物的公司，但公司的作業工廠是進行廢塑膠熔解，沒有處理有害事業廢棄物許可證，依法就不能回收處理有害廢油，會要求業者提報銷毀被查扣的有害廢油計畫書，避免造成二度環境污染。