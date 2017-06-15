林全裁示 礦場須全面補辦環評

2017-06-15

〔記者李欣芳、楊綿傑、楊雅民／綜合報導〕行政院長林全昨邀集環保署等部會召開跨部會會議，對亞泥案等礦業開採爭議做出重大裁示，他指示行政院立即啟動「礦業法修正草案」，修法未來經立法院三讀通過後，以前沒進行環評的開發案，要補辦環評程序，包括亞泥案。這項修法若經立院修正通過，將有亞泥、台泥等近八十處舊礦場須全面補辦環評。

亞泥將主動縮減近4成礦區

亞泥礦權展延風波不斷，在政院決定啟動修法程序之際，亞泥昨晚表示，將主動縮減近四成礦區，原核准礦區四百公頃，將縮減面積一百五十五公頃，主要鄰近國家公園的區域，僅維持基本產銷與保障員工工作權益。亞泥指出，礦權展延案均依政府法規申請並獲核准，一旦礦業法修正後，也一定會辦理環評規定事宜。

林全前天已要求經濟部進行結構性檢討，「礦業法修正草案」送到立法院審議通過前，目前四十二件包括水泥、大理石或其他礦石的採礦申請案全擱置，待新礦業法通過後，適用相關規定。

亞泥展延案 不排除移送監院

行政院發言人徐國勇昨指出，會很快提出修正草案，立法院臨時會來不及，下會期會列優先法案。在礦業法修正通過後，就會立即啟動相關補辦環評程序。

徐國勇說，目前四十二件申請展延的是暫停，若補辦環評就不止四十二件，若全面停下來，影響勞工相當大，包括砂石開採業等相當多，至少七、八十件，是相當大的數字。至於經濟部今年三月通過亞泥展延案，徐國勇說，政院會檢視程序一週內處理，若大家仍有疑慮，會移送到監察院。

環署估計有70多處須補作環評

環保署副署長詹順貴昨表示，修法後估計有七十多處礦場需補作環評，希望能在三年內完成，但不適合勒令停工進行環評，可以邊採礦邊補作環評。

展延年限、採礦量納入評估

詹順貴指出，未來透過重走環評程序，可以要求礦場提出更多的環境對策，如果沒有通過，礦權也可以撤銷。此外，未來環評時不只看展延的年限，還可以把採礦量納入評估，判斷是否為新開發，以及對環境影響程度。

針對環評相關修法，環保署昨日也召開第三場公聽會，現場砲火未歇，環團對於程序問題、環保署副署長詹順貴應該利益迴避、修法草率仍有諸多疑慮，更有環團在現場悼念齊柏林導演，呼籲環保署停止不當修法。