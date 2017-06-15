菜價小漲 中橫109K、便道落石禁行

〔記者林惠琴、黃淑莉、歐素美／綜合報導〕豪雨下不停，民眾擔心蔬菜產區遭殃，連帶影響菜價，荷包守不住，農委會副主委陳吉仲昨日表示，會持續嚴密監測菜價變化，若台北果菜市場的蔬菜平均批發價達每公斤卅五元以上，會再視持續期間評估是否有釋出倉儲蔬菜、平穩菜價的必要性；至於農民的損失，必要時農委會將協調收購私穀、準備天然災害救助措施。
台北果菜批發市場昨平均批發價為每公斤卅一．三三元，較前一日的三十．九元，上漲○．四三元，但像是高麗菜每公斤廿四元、包心白菜十九元，均較前一日上漲四元，甘藷葉也漲二元來到卅元。
雲林昨天下起間歇性大雨，西螺果菜市場拍賣價微漲，漲最多是高麗菜、小黃瓜、菜豆，葉菜類則因賣相不好、買氣不佳，價格不漲反跌，批發價平均每公斤仍維持在卅八、卅九元左右。
西螺、二崙地區菜農昨天一早即到菜園搶收蔬菜，廖姓菜農表示，菜園上一波梅雨鋒面夾帶暴雨淹水，水退後蔬菜有的整株爛掉、枯死，一整片菜園原可採收數百捆，現只可收成幾十捆，量少價格當然會漲。
西螺果菜市場表示，後續菜價還是要看老天爺，若這波鋒面又帶來災情，菜價肯定會再漲。
梨山蔬果需繞道宜蘭運下山
另，中橫便道及中橫一○九Ｋ路段因崩塌及落石，目前皆禁止通行，造成梨山地區蔬果運送下山需繞道宜蘭，增加運輸時間及運費，更影響蔬果新鮮度及價格；居民更擔心大雨持續下，梨山恐成孤島，要求保持台七甲線暢通，並儘速搶通中橫一○九Ｋ及中橫便道。公路總局谷關工務段表示，只要雨停就搶修中橫一○九Ｋ，但中橫便道可能要延到七月才能搶通。