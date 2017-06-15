梅雨賴著不走 明後天強襲中南部

2017-06-15

20測站昨累積雨量逾200毫米

〔記者蕭玗欣、楊媛婷、陳薏云／綜合報導〕滯留梅雨鋒面挾帶西南氣流來襲，中部以北地區昨日首當其衝，台中和平區、南投仁愛鄉及苗栗泰安鄉等廿個測站累積雨量飆破兩百毫米，達豪雨等級。氣象局提醒，週五、週六將是這波鋒面影響最劇烈的時候，尤其中南部地區降雨會更明顯。

下週五以後雨勢趨緩 可望出梅

氣象專家彭啟明形容，這波鋒面像個「章魚鋒面」，不停在台灣附近擺盪，持續至少一星期甚至長達十天，預估雨會一路下到下週五，是廿年來罕見鋒面滯留時間這麼長，主因滯留鋒面加上西南氣流雙重夾擊所致。氣象專家賈新興則預測，下週五過後就有機會「出梅」，迎接夏季到來。

包括桃園、苗栗、台中及嘉義地區昨一早都降下傾盆大雨，桃園新屋時雨量破百毫米，雨勢相當驚人。氣象局更一度針對全國廿一縣市全部發布豪雨特報，其中台中、南投更發布大豪雨特報。

中央災害應變中心昨下午舉行第一次工作會報，經濟部長李世光表示，已完成一○一五部大型移動式抽水機整備，將機動調度，避免六月一日豪雨地區二次災害。

中部以北今防強風、雷擊、瞬間大雨

氣象局預報員徐仲毅指出，隨著鋒面主體接近，今天雨勢最大值仍會落在中部以北，各地都要嚴防瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣發生；週五過後西南氣流威力會更明顯，雨勢將集中在中南部地區，各地都不排除發生大豪雨或超大豪雨以上雨勢。鋒面下週日、週一持續南移，北部下雨時間會變短，但中南部更要注意雨襲。下週二、週三因太平洋高壓勢力增強，梅雨鋒面不排除又會再北返，屆時中部以北地區又要嚴加戒備。

先前氣象局預估這波鋒面將影響五至八天，前兩天改口可能影響六至九天，昨日又再改口，預估鋒面恐影響台灣長達八到十天，雨勢可能到下週四過後才會趨緩。

徐仲毅說，這波鋒面停留時間確實很長，主要是因為太平洋高壓和暖濕空氣勢力「旗鼓相當」，相互僵持不下，才會呈現南北擺盪的狀況。由於台灣即將進入暖季，預估太平洋高壓勢力會漸漸增強。

因大雨影響，昨日高鐵一度在中部減速行駛。民航局統計國內線飛機航班取消卅班、延誤五班，國際線延誤六班。航港局則指出，國內船班有六航線船運停航，共計十八班。預計今日所有船班都恢復正常，但仍要視實際氣候決定。