遊覽車司機蛋洗交通部 揚言擱再來

2017-06-15

〔記者蕭玗欣、王冠仁、葛祐豪／綜合報導〕新北市遊覽車駕駛員職業工會發起百輛遊覽車包圍交通部，要求交通部限制客運業作遊覽業務、對遊覽車提供稅金減免優待等訴求，因遲遲見不到交通部長賀陳旦，對交通部猛砸雞蛋，遭員警阻擋，爆發激烈肢體衝突。

推擠衝突後，有一名陳姓業者遭警方逮捕，陳男最後因身體不適送醫，警方仍將對他依社會秩序維護法裁罰，群眾丟擲雞蛋，環保局也會依廢棄物清理法告發。

路人蒐證 遭3司機毆打

此外，一名卅五歲高姓男子昨經杭州南路，拿手機拍攝路旁並排停車的遊覽車時，遭三名遊覽車司機拉扯、毆打，肢體多處瘀青，高男驗傷後到警局對三人提告傷害、妨害自由，警方已循線追查涉嫌動手的三名遊覽車司機到案。

賀陳旦昨仍舊未出面，主管的公路總局出面強調，工會提的訴求，有些在修法程序中，有些則需取得業界共識，希望大家能理性溝通。

被傳將倒閉 天馳否認

昨也有旅遊業者放話，高雄遊覽車業者天馳通運因大環境生存不易將倒閉。但天馳通運總經理許秋萍強調，這完全是謠言，不排除對造謠者提告。不過她也呼籲政府，中客團減少，業者削價競爭，政府應對遊覽車業者提出紓困辦法。

公路總局運管中心副執秘梁郭國指出，大家都希望能提供民眾安全的遊覽車駕駛及環境。工會訴求例如，老舊車輛市價回收部分，公路總局已向環保署爭取補助，八十八年六月前車輛可補助廿萬到卅萬汰舊換新，估有四百八十輛車受惠。至於遊覽車總量管制、六個月未掛牌就撤銷一事，梁郭國則說，目前規定期限三年未掛牌才撤銷。

昨晚八點，警方舉第三次牌，以大聲公廣播車牌號碼，要求抗議駕駛員主動離開，遊覽車才一輛輛駛離。不過新北市遊覽車駕駛員職業工會表示，不排除有下一步行動。