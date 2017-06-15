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進攻8縣市 oBike被爆資金來自中國

2017-06-15

奧致澄清 不是中國公司

〔記者陳紜甄／台北報導〕由台灣奧致網絡科技公司經營，來自新加坡的無樁共享自行車oBike，大舉進攻台北、基隆、台南等八個縣市，營運不到三個月，陸續傳出違停亂象。台北市議員陳建銘昨還踢爆，奧致對外宣稱是新加坡公司，但實際上資金來源為中資。奧致網絡總經理王妍婷回應，公司總部設立於新加坡，不是中國公司。

陳建銘表示，奧致初期在人力銀行徵才時，公司介紹載明，「oBike由新加坡人和中國人聯合創辦，團隊中包括東南亞最大的投資基金淡馬錫控股的投資人…」不過，記者發現，奧致已修改簡介，把「中國」等字眼拿掉。

車體檢驗報告 中國製作

陳建銘說，北市府五月曾召開「oBike自行車租賃服務」會議，oBike業者當時出示兩份車體檢驗報告，皆來自中國。

交通部訂定自行車租賃定型化契約，規範經營單車業者應投保產品責任險，oBike業者也是向中國人民財產保險公司投保產品責任險。

台北市主任消保官何修蘭表示，自行車租賃定型化契約並無規定，「保險要在哪裡買」。但依照兩岸人民關係條例，由中國製作的文書，須經過台灣核可的機構審定。她說，oBike的車輛檢驗報告書與產品責任險，皆未經過台灣方審定，已要求業者改善。

王妍婷澄清，公司資金來源，百分之百來自於德國。商業處表示，奧致網絡公司是由自然人設立，代表人確實是一位德國人，獨資四百萬，「該代表人同時也兼任負責人與董事」 。

瞭解中國共享單車產業的民眾透露，oBike的產品解決方案皆來自中國，例如oBike投放車輛一次就放幾十台，該策略就是複製中國共享單車的投放模式。

避免oBike重演中國違停亂象，台北市交通局正研擬共享車輛自治條例，共享單車業者須先繳交保證金，才可投放車輛。

另外，共享單車違停一旦遭拖吊，交通局會向業者收取拖吊費與保管費。交通局長張哲揚也說，該條例預計今年底送議會審查。

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  • 無樁共享自行車oBike，在不少縣市已陸續傳出違停亂象。（記者鍾泓良攝）

    無樁共享自行車oBike，在不少縣市已陸續傳出違停亂象。（記者鍾泓良攝）

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